https://tr.sputniknews.com/20210915/abd-disisleri-bakani-blinken-el-kaidenin-cok-geriledigi-istihbaratini-aldik-1048909963.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: El-Kaide’nin çok gerilediği istihbaratını aldık

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: El-Kaide’nin çok gerilediği istihbaratını aldık

ABD istihbaratının, El-Kaide’nin mevcut durumunu değerlendirdiğini bildiren Dışişleri Bakanı Antony Blinken, halihazırda örgütün çok gerilediğini belirtti. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T01:37+0300

2021-09-15T01:37+0300

2021-09-15T01:37+0300

el kaide

antony blinken

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ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’ne konuşan Blinken, “İstihbarat topluluğunun yaptığı değerlendirme, El-Kaide’nin yeteneklerinin yıllar önce çok gerilediği, halihazırda yurtdışında saldırı gerçekleştirme durumunda olmadığı yönünde” ifadesini kullandı.ABD’nin son derece ihtiyatlı olduğunu ve teröristlerin potansiyelini yeniden kazanma ve Afganistan dışında saldırı düzenleme olasılığını takip ettiğini belirten Blinken, bu konuda partnerlerle çabaların koordinasyonunu sürdürme niyetinde olduklarını söyledi.

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2021

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el kaide, antony blinken