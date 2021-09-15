Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210915/abd-disisleri-bakani-blinken-el-kaidenin-cok-geriledigi-istihbaratini-aldik-1048909963.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: El-Kaide’nin çok gerilediği istihbaratını aldık
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: El-Kaide’nin çok gerilediği istihbaratını aldık
ABD istihbaratının, El-Kaide’nin mevcut durumunu değerlendirdiğini bildiren Dışişleri Bakanı Antony Blinken, halihazırda örgütün çok gerilediğini belirtti. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T01:37+0300
2021-09-15T01:37+0300
el kaide
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048598013_0:81:1800:1094_1920x0_80_0_0_ff71f976b787ca345504d9311ebc2cac.jpg
ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’ne konuşan Blinken, “İstihbarat topluluğunun yaptığı değerlendirme, El-Kaide’nin yeteneklerinin yıllar önce çok gerilediği, halihazırda yurtdışında saldırı gerçekleştirme durumunda olmadığı yönünde” ifadesini kullandı.ABD’nin son derece ihtiyatlı olduğunu ve teröristlerin potansiyelini yeniden kazanma ve Afganistan dışında saldırı düzenleme olasılığını takip ettiğini belirten Blinken, bu konuda partnerlerle çabaların koordinasyonunu sürdürme niyetinde olduklarını söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048598013_117:0:1684:1175_1920x0_80_0_0_e2b79acff4cf637b1adba3a10b99a382.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
el kaide, antony blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: El-Kaide’nin çok gerilediği istihbaratını aldık

01:37 15.09.2021
© REUTERS / Olivier DoulieryAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / Olivier Douliery
Abone ol
ABD istihbaratının, El-Kaide’nin mevcut durumunu değerlendirdiğini bildiren Dışişleri Bakanı Antony Blinken, halihazırda örgütün çok gerilediğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’ne konuşan Blinken, “İstihbarat topluluğunun yaptığı değerlendirme, El-Kaide’nin yeteneklerinin yıllar önce çok gerilediği, halihazırda yurtdışında saldırı gerçekleştirme durumunda olmadığı yönünde” ifadesini kullandı.
ABD’nin son derece ihtiyatlı olduğunu ve teröristlerin potansiyelini yeniden kazanma ve Afganistan dışında saldırı düzenleme olasılığını takip ettiğini belirten Blinken, bu konuda partnerlerle çabaların koordinasyonunu sürdürme niyetinde olduklarını söyledi.
001010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:55Bursa'da bir adam 20 metre yüksekliğindeki direğe çıkıp uyudu
02:53Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşıdan kimseye zarar gelmez
02:37Fukuşima’da radyoaktif suyu arıtan neredeyse tüm filtreler arızalandı
02:34Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı
02:33Kadıköy'de cami yakma girişimi: Şüpheli aranıyor
02:28New York'taki sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren uygulamayı durduruldu
02:0970 yaşındaki Rus gezgin, Şili’den Avustralya’ya güneş enerjisiyle çalışan katamaranla geçecek
02:04Kiev'den yeni fikir: Rus gemilerini topluca imha etmek için mayın silahları geliştirmeliyiz
02:02Türkiye’de Rus ödeme sistemi Mir’in popülerliği artıyor
01:52İstanbul'da bir kadın sokakta tartıştığı adam tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü
01:51Para cezası bin çalışanının aşı olmasını sağladı
01:37ABD Dışişleri Bakanı Blinken: El-Kaide’nin çok gerilediği istihbaratını aldık
01:36THY günlük 1263 seferle Avrupa'da ikinci sırayı aldı
01:29Koronavirüs geçiren Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in hayati tehlikesi devam ediyor
01:12Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalandı: 'Cenazeden dönüyordum'
01:08Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Ronaldo yeni rekorlara imza attı
01:02Yokuş aşağı kayan bebek arabası 3 metre yüksekten apartman bahçesine düştü
01:01Manchester United'ı Ronaldo da kurtaramadı
00:49Muharrem İnce: iPhone 13'ün 11 bin 706 lirası vergi
00:41Arizona, zorunlu aşılama nedeniyle ABD idaresine dava açıyor