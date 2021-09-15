ABD Dışişleri Bakanı Blinken: El-Kaide’nin çok gerilediği istihbaratını aldık

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’ne konuşan Blinken, “İstihbarat topluluğunun yaptığı değerlendirme, El-Kaide’nin yeteneklerinin yıllar önce çok gerilediği, halihazırda yurtdışında saldırı gerçekleştirme durumunda olmadığı yönünde” ifadesini kullandı.ABD’nin son derece ihtiyatlı olduğunu ve teröristlerin potansiyelini yeniden kazanma ve Afganistan dışında saldırı düzenleme olasılığını takip ettiğini belirten Blinken, bu konuda partnerlerle çabaların koordinasyonunu sürdürme niyetinde olduklarını söyledi.
ABD istihbaratının, El-Kaide’nin mevcut durumunu değerlendirdiğini bildiren Dışişleri Bakanı Antony Blinken, halihazırda örgütün çok gerilediğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’ne konuşan Blinken, “İstihbarat topluluğunun yaptığı değerlendirme, El-Kaide’nin yeteneklerinin yıllar önce çok gerilediği, halihazırda yurtdışında saldırı gerçekleştirme durumunda olmadığı yönünde” ifadesini kullandı.
ABD’nin son derece ihtiyatlı olduğunu ve teröristlerin potansiyelini yeniden kazanma ve Afganistan dışında saldırı düzenleme olasılığını takip ettiğini belirten Blinken, bu konuda partnerlerle çabaların koordinasyonunu sürdürme niyetinde olduklarını söyledi.