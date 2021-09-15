https://tr.sputniknews.com/20210915/abdden-ibrahim-anlasmalari-karari-1048916613.html

ABD'den 'İbrahim Anlaşmaları' kararı

ABD'den 'İbrahim Anlaşmaları' kararı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T09:50+0300

2021-09-15T09:50+0300

2021-09-15T09:49+0300

dünya

abd

israil

axios

ibrahim anlaşmaları

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ABD merkezli haber sitesi Axios'un konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre, İsrail, BAE ve Bahreynli yetkililer, 15 Eylül 2020'de imzalanan anlaşmaların yıl dönümünde etkinlik düzenlenmesi için Biden yönetimine son 2 aydır baskı uyguluyordu.Biden yönetiminin son olarak bu ülkelere sanal bir toplantı teklifinde bulunduğunu kaydeden kaynaklar, "Düzenlenen etkinlikte İbrahim Anlaşmaları'nın imzalanmasının 1. yıl dönümü anılacak ve ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ile daha müreffeh bir bölge inşası konuları ele alınacak" ifadesini kullandı.Öte yandan, Biden yönetiminin bu adımı, 'Donald Trump döneminde yapılan bu anlaşmalara yeni yönetimin en net desteği' olarak yorumlandı.ABD'de Donald Trump yönetiminin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.İBRAHİM ANLAŞMASI NEDİR?ABD eski başkanı Donald Trump ve damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in öncülüğünde, Beyaz Saray’da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ile "Barış ve diplomatik ilişkilerin kurulması", Bahreyn ile 'tam diplomatik ilişki' anlaşmaları 15 Eylül'de gerçekleşti. Bu anlaşmalara Başkan Trump, Musevilik dini içerisinde yer alan "İbrahim Anlaşmaları" adını verdi. Arap dünyasında 1977’de Mısır ve 1994’de Ürdün ile kurulan diplomatik ilişkilerden sonra, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, İsrail’i devlet olarak tanıdı.

https://tr.sputniknews.com/20210831/israil-ve-abd-donanmalarindan-kizildenizde-ilk-kez-ortak-tatbikat-1048493380.html

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abd, israil, axios, ibrahim anlaşmaları