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ABD'den, Mısır'a yapılacak 130 milyon dolarlık yardım için 'insan hakları' şartı
ABD'den, Mısır'a yapılacak 130 milyon dolarlık yardım için 'insan hakları' şartı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Kahire'nin insan hakları konusunda belirli adımları atana kadar Mısır'a yapılması planlanan yardımlardan 130 milyon... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T15:00+0300
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kahire
joe biden
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ABD, Mısır’a yapılacak yardımların bir kısmının devam etmesini, Kahire’nin insan haklarındaki belli konuları düzeltme şartına bağladı.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Biden yönetiminin, Mısır'ın insan hakları konusunda belirli adımları atana kadar Kahire'ye yapılması planlanan 130 milyon dolarlık değerindeki askeri yardımı durdurma kararı aldığını duyurdu.Reuters'e e-posta yoluyla yanıt veren sözcü, "Mısır'daki insan hakları konusundaki ciddi endişelerimizi tartışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Açıklamanın devamında, Mısır'ın insan haklarıyla ilgili belirili koşulları olumlu bir şekilde ele alması durumunda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 130 milyon doların kullanılmasına izin vereceği ifade edildi.Blinken'in bu hamlesi, Kongre'yi görmezden gelen seleflerinden farklı bir adım olduğu belirtildi. Geçmişte de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin hükümetine sağlanacak 300 milyon dolar değerindeki yardımların, ABD'nin ulusal çıkarlarına olduğu gerekçesiyle istisna kapsamına alınmıştı.Ancak Biden yönetimine söz konusu 300 milyon dolarlık yardımın tamamını durdurma çağrısı yapan insan hakları grupları, bu kararla hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Washington’un taahhütlerini yerine getirmediğini açıkladı.Daha önce de isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkilisi, yönetimin 170 milyon dolarlık yardımı onaylayacağını, kalan 130 milyon doların onaylanmasını da Kahire'nin insan hakları sicilini düzetmesine bağlı olarak gelecek mali yıllarda kullanılabilir hale getireceğini ifade etmişti.Kongre araştırma raporuna göre, ABD, 2017 yılından bu yana Mısır'a yıllık yaklaşık 1.3 milyar dolar dış yardım sağladı.
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abd, mısır, kahire, joe biden, insan hakları

ABD'den, Mısır'a yapılacak 130 milyon dolarlık yardım için 'insan hakları' şartı

15:00 15.09.2021 (güncellendi: 15:01 15.09.2021)
© Sputnik / Aleksei Nikolskiy / Fotoğraf bankasına girMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Aleksei Nikolskiy
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Kahire'nin insan hakları konusunda belirli adımları atana kadar Mısır'a yapılması planlanan yardımlardan 130 milyon dolarlık değerindeki askeri yardımı durdurma kararı aldığını açıkladı.
ABD, Mısır’a yapılacak yardımların bir kısmının devam etmesini, Kahire’nin insan haklarındaki belli konuları düzeltme şartına bağladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Biden yönetiminin, Mısır'ın insan hakları konusunda belirli adımları atana kadar Kahire'ye yapılması planlanan 130 milyon dolarlık değerindeki askeri yardımı durdurma kararı aldığını duyurdu.
Reuters'e e-posta yoluyla yanıt veren sözcü, "Mısır'daki insan hakları konusundaki ciddi endişelerimizi tartışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın devamında, Mısır'ın insan haklarıyla ilgili belirili koşulları olumlu bir şekilde ele alması durumunda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 130 milyon doların kullanılmasına izin vereceği ifade edildi.
Blinken'in bu hamlesi, Kongre'yi görmezden gelen seleflerinden farklı bir adım olduğu belirtildi. Geçmişte de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin hükümetine sağlanacak 300 milyon dolar değerindeki yardımların, ABD'nin ulusal çıkarlarına olduğu gerekçesiyle istisna kapsamına alınmıştı.
Ancak Biden yönetimine söz konusu 300 milyon dolarlık yardımın tamamını durdurma çağrısı yapan insan hakları grupları, bu kararla hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Washington’un taahhütlerini yerine getirmediğini açıkladı.
Daha önce de isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkilisi, yönetimin 170 milyon dolarlık yardımı onaylayacağını, kalan 130 milyon doların onaylanmasını da Kahire'nin insan hakları sicilini düzetmesine bağlı olarak gelecek mali yıllarda kullanılabilir hale getireceğini ifade etmişti.
Kongre araştırma raporuna göre, ABD, 2017 yılından bu yana Mısır'a yıllık yaklaşık 1.3 milyar dolar dış yardım sağladı.
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