https://tr.sputniknews.com/20210915/abden-rusya-ile-ongorulebilir-ve-istikrarli-iliskiler-cagrisi-1048912315.html

AB’den Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı ilişkiler çağrısı

AB’den Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı ilişkiler çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Borrell, birliğin Rusya ile daha öngörülebilir ve istikrarlı, daha az çatışmalı ilişkilere ihtiyacı olduğunu, bunun için... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T04:22+0300

2021-09-15T04:22+0300

2021-09-15T04:26+0300

dünya

rusya

avrupa birliği

josep borrell

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nun AB ile Rusya arasındaki ilişkilere ilişkin raporunun tartışıldığı genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, AB’nin Rusya ile daha öngörülebilir ve istikrarlı, daha az çatışmalı ilişkilere ihtiyacı olduğunu, bunun için diplomatik çalışma gerektiğini ifade etti.Borrell, “Rusya komşumuz olmaya devam ediyor. Gaz fiyatları yükseliyor, bu onlar için iyi, bizim içinse kötü haber. Rusya günden güne değişmeyecek, fakat onunla daha öngörülebilir ve istikrarlı ve daha az çatışmalı ilişkilere ihtiyacımız var. Tüm bunlar diplomatik çalışma gerektiriyor” dedi ve ekledi:“Rusya ile ortaklığı yenilemek isterdim, fakat şu anki koşullarda bunu hayal etmek zor. Rusya Federasyonu ile ilişkilerin tamamını gerçekçi bir şekilde değerlendirmeliyiz.”

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