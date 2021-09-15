'Afganistan olayı sonrası Rusya'nın Suriye için ABD ile çözüm arayışının artacağı beklentisi var'

“Arap basınında özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin’in yabancı güçlerle ilgili ifadesine vurgu yapılmış. Dolayısıyla mesele daha askeri ve güvenlik konuları üzerinden görülmüş. Suriye haber ajansı SANA da çok geniş bir şekilde verdi. El Vatan ile Baas gazetelerine baktım. İkisi de birinci sayfanın neredeyse tamamında vermişler. Özellikle ziyaretin Rusya’da olduğu, yani Putin’in Esad’ı Kremlin’de kabul ettiği aslında ikili arasında 90 dakika devam eden bir görüşmenin olduğu, daha sonrasında bu görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun katıldığı gibi bir ayrıntı konmuş. Bunun da sebebi şu aslında. Rusya’dan bir silahlı kuvvetler komutanı pozisyonunda bir isim var, Suriye tarafında da aynı isim var. Çünkü Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, silahlı kuvvetlerin başkomutanı. Bu nedenle vurgu yapılıyor. Bu da bu buluşmada özellikle askeri meselelerden öte Suriye’de bulunan yabancı güçlerle ilgili meselelerin konuşulduğunu ve diğer bütün başlıkların da bu çerçevede ele alındığını bize gösteriyor. El Vatan gazetesinde bir yazı var. Yazıda diyor ki; ‘Rusya, ABD’nin yarattığı boşluğu şu anda değerlendirmek istiyor. Bundan da kastı şu. Afganistan’dan ABD çekiliyor, Irak’tan muhalif güçlerini çekme kararını aldı ve Suriye’ye de bir şekilde bu yansıyabilir’. Rusya artık bu meselede Biden’ın şu ifadesinden de yola çıkıyor: ‘Afganistan’dan çekilme kararımız daha geniş askeri alanlarla ilgili kararların bir parçası’. Dolayısıyla El Vatan’daki yazıda Biden’ın bu ifadesinden yola çıkarak Suriye de katılıyor işin içine. Tam da bu senaryoların konuşulduğu sıralarda artık yeni bir merhaleye geçilmek üzere olunduğu gibi bir görüşle de Putin ve Esad’ın bundan sonrasında neler yapabilecekleri konusunu ele aldıklarını ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’ne Rusya’nın bunu önereceğini de iddia ediyor. Yani bir şekilde Türklerle ilgili olarak Suriye’nin yapacağı belki bir jest karşısında ABD’nin alacağı belki bir garanti karşılığında Suriye’den çekilmesini Rusya’nın önereceği iddia var. Şam’da bazı kaynaklarla görüştüm. Onlar da şunu söylüyor. Esad, yerelde görüşmeler devam edecek ama Türk dosyasını uluslararası alanda Rusya’ya teslim etti ve Rusya’nın da artık bu konuyu ABD ile konuşması gibi bir görev düşüyor Rusya’ya. Suriye’nin El Vatan gazetesi bu şekilde görüyor.”