https://tr.sputniknews.com/20210915/afganistandan-tahliye-edilen-kadin-futbol-takimi-pakistana-vardi-1048918169.html

Afganistan'dan tahliye edilen kadın futbol takımı Pakistan'a vardı

Afganistan'dan tahliye edilen kadın futbol takımı Pakistan'a vardı

Pakistan, Taliban yönetimindeki Afganistan'dan tahliye edilen kadın futbol takımının ülkeye geldiğini 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T10:42+0300

2021-09-15T10:42+0300

2021-09-15T10:46+0300

afganistan

futbol

kadın

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Pakistan Enformasyon Bakanı Fawad Chaudhry, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Afganistan kadın futbol takımını memnuniyetle karşılıyoruz, Afganistan'dan Torkham sınırına geldiler" dedi ve sporcuların Pakistan Futbol Federasyonu temsilcisi tarafından karşılandıklarını belirtti. Chaudhry, Pakistan'a gelen kadın sporcuların sayısı hakkında ise bilgi vermedi. Taliban, ülkede kadınların spor yapmalarını yasaklayacaklarını açıklamıştı. Taliban yönetiminin Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmedullah Vasik, Afganistan’da kadınların kriket ve bedenin İslami kurallarla izin verilenden fazla açılabileceği başka sporlarla uğraşmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Ülkedeki okullarda ise karma eğitim kaldırılırken, İslam'a uygun kıyafet ve müfredat uygulaması getirileceğini açıklamıştı.

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afganistan, futbol, kadın