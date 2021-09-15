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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210915/antalyali-uretici-ben-fasulyeyi-buradan-5-tlye-veriyorum-istanbulda-markette-nasil-20-tl-oluyor--1048941345.html
Antalyalı üretici: Ben fasulyeyi buradan 5 TL’ye veriyorum İstanbul’da markette nasıl 20 TL oluyor
Antalyalı üretici: Ben fasulyeyi buradan 5 TL’ye veriyorum İstanbul’da markette nasıl 20 TL oluyor
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe "Fasulyeyi ben buradan 5 liraya veriyorum İstanbul’daki markette nasıl 20 lira oluyor ben de anlamıyorum" dedi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T21:55+0300
2021-09-15T21:56+0300
akşam postasi
meyve
sebze
fiyat
üretici
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Antalyalı üretici: Ben fasulyeyi buradan 5 TL’ye veriyorum İstanbul’da markette nasıl 20 TL oluyor anlamıyorum
Antalyalı üretici: Ben fasulyeyi buradan 5 TL’ye veriyorum İstanbul’da markette nasıl 20 TL oluyor anlamıyorum
Artan sebze, meyve fiyatlarını kendisi de üretici olan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Kökçe, “Fasulyeyi ben buradan 5 liraya veriyorum İstanbul’daki markette nasıl 20 lira oluyor ben de anlamıyorum. 1000 TL’lik ürünü hale verdiğimde benden yüzde 13 kesinti oluyor. Yüzde 8’i komisyoncu, yüzde 2’si belediye, yüzde 3’ünü de maliye alır. Bana daha para gelmeden gidiyor” dedi.Kökçe’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:"Taze fasulyeyi ben buradan 5 TL’ye veriyorum ama İstanbul’daki herhangi bir markette 20 TL oluyor. 5 TL’nin üstüne 1 TL nakliye, 1 TL de kabzımal veya komisyoncu eklese hadi biraz daha yüksek söyleyelim toplam 10 TL olsun ama marketlerde 20 TL. Nasıl oluyor? Çiftçiden pahalıya aldık diyorlar ama bizim burada sattığımız ürünün faturası belli."'Suriyelileri çalıştırıyoruz''Üreticiyi kaybedersen eline ne geçecek?'"Üretici olarak ürettiğimiz ürünleri hale gönderiyoruz, komisyon ve maliye ücretini biz ödüyoruz ama Kumluca halinden çıktığında üstüne bir kuruş eklenmiyor. Tamamını çiftçi olarak biz ödemiş oluyoruz. 1000 TL’lik ürünü hale verdiğimde benden yüzde 13 kesinti oluyor. Yüzde 8’i komisyoncu, yüzde 2’si belediye, yüzde 3’ünü de maliye alır. Bana daha para gelmeden kesilmiş oluyor. Üretici ve tüketiciyi kaybettikten sonra ellerine ne geçecek? Pandemi döneminde gecemizi gündüzümüze kattık günün 16 saati çalıştık birçok konuda birçok kişiye destek verildi bizlerin faizleri ve banka kredileri ertelendi ama milletimiz evinde televizyon seyrederken biz kışın tarlada soğukta çalışıyorduk. Sebze üreticiliği yeni doğan bir bebek gibidir, aynı ilgiyi istiyor."
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Atilla Güner
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meyve, sebze, аудио, fiyat, üretici

Antalyalı üretici: Ben fasulyeyi buradan 5 TL’ye veriyorum İstanbul’da markette nasıl 20 TL oluyor

21:55 15.09.2021 (güncellendi: 21:56 15.09.2021)
AKŞAM POSTASI
Antalyalı üretici: Ben fasulyeyi buradan 5 TL’ye veriyorum İstanbul’da markette nasıl 20 TL oluyor anlamıyorum
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe "Fasulyeyi ben buradan 5 liraya veriyorum İstanbul’daki markette nasıl 20 lira oluyor ben de anlamıyorum" dedi.
Artan sebze, meyve fiyatlarını kendisi de üretici olan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Kökçe, “Fasulyeyi ben buradan 5 liraya veriyorum İstanbul’daki markette nasıl 20 lira oluyor ben de anlamıyorum. 1000 TL’lik ürünü hale verdiğimde benden yüzde 13 kesinti oluyor. Yüzde 8’i komisyoncu, yüzde 2’si belediye, yüzde 3’ünü de maliye alır. Bana daha para gelmeden gidiyor” dedi.
Kökçe’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Taze fasulyeyi ben buradan 5 TL’ye veriyorum ama İstanbul’daki herhangi bir markette 20 TL oluyor. 5 TL’nin üstüne 1 TL nakliye, 1 TL de kabzımal veya komisyoncu eklese hadi biraz daha yüksek söyleyelim toplam 10 TL olsun ama marketlerde 20 TL. Nasıl oluyor? Çiftçiden pahalıya aldık diyorlar ama bizim burada sattığımız ürünün faturası belli."

'Suriyelileri çalıştırıyoruz'

"Son yıllardaki üretim maliyetlerinin artması bizleri tarımdan çıkma noktasına getirdi. Antalya bölgesi olarak yerli işçi bulamıyoruz, Suriyelileri çalıştırıyoruz. Para kazanamaz hale geldiğimiz için yeni kuşak tarım işine girmiyor çünkü para kazanamıyor. 20-25 kiloluk gübre 400 lira, 1 kg bitki koruma besleme ürünü 2 bin TL’ye kadar çıkıyor. Dönüm maliyetine baktığımız zaman 1 dönümün maliyeti 40 bin lira olduğunu düşünürsek üretim yapmak her geçen gün zorlaşıyor. Çiftçilik yapmayacağım diyen gençler çöp toplamaya razı oluyor yani asgari ücretin bile altında çalışmaya razı oluyorlar. Tarım dışı çalışmaya başlayanlar bölgemizde yüzlerce, binlerce kişi. Güneydoğu, Doğu, Konya, Afyon, Denizli gibi bölgelerden gelen binlerce tarım işçisi karınları doymadığı için memleketlerine geri döndüler biz de bu yüzden Suriyelileri çalıştırmak zorunda kalıyoruz."

'Üreticiyi kaybedersen eline ne geçecek?'

"Üretici olarak ürettiğimiz ürünleri hale gönderiyoruz, komisyon ve maliye ücretini biz ödüyoruz ama Kumluca halinden çıktığında üstüne bir kuruş eklenmiyor. Tamamını çiftçi olarak biz ödemiş oluyoruz. 1000 TL’lik ürünü hale verdiğimde benden yüzde 13 kesinti oluyor. Yüzde 8’i komisyoncu, yüzde 2’si belediye, yüzde 3’ünü de maliye alır. Bana daha para gelmeden kesilmiş oluyor. Üretici ve tüketiciyi kaybettikten sonra ellerine ne geçecek? Pandemi döneminde gecemizi gündüzümüze kattık günün 16 saati çalıştık birçok konuda birçok kişiye destek verildi bizlerin faizleri ve banka kredileri ertelendi ama milletimiz evinde televizyon seyrederken biz kışın tarlada soğukta çalışıyorduk. Sebze üreticiliği yeni doğan bir bebek gibidir, aynı ilgiyi istiyor."
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