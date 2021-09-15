https://tr.sputniknews.com/20210915/antalyali-uretici-ben-fasulyeyi-buradan-5-tlye-veriyorum-istanbulda-markette-nasil-20-tl-oluyor--1048941345.html

Antalyalı üretici: Ben fasulyeyi buradan 5 TL’ye veriyorum İstanbul’da markette nasıl 20 TL oluyor

Antalyalı üretici: Ben fasulyeyi buradan 5 TL’ye veriyorum İstanbul’da markette nasıl 20 TL oluyor

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe "Fasulyeyi ben buradan 5 liraya veriyorum İstanbul’daki markette nasıl 20 lira oluyor ben de anlamıyorum" dedi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T21:55+0300

2021-09-15T21:55+0300

2021-09-15T21:56+0300

akşam postasi

meyve

sebze

fiyat

üretici

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Antalyalı üretici: Ben fasulyeyi buradan 5 TL’ye veriyorum İstanbul’da markette nasıl 20 TL oluyor anlamıyorum Antalyalı üretici: Ben fasulyeyi buradan 5 TL’ye veriyorum İstanbul’da markette nasıl 20 TL oluyor anlamıyorum

Artan sebze, meyve fiyatlarını kendisi de üretici olan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Kökçe, “Fasulyeyi ben buradan 5 liraya veriyorum İstanbul’daki markette nasıl 20 lira oluyor ben de anlamıyorum. 1000 TL’lik ürünü hale verdiğimde benden yüzde 13 kesinti oluyor. Yüzde 8’i komisyoncu, yüzde 2’si belediye, yüzde 3’ünü de maliye alır. Bana daha para gelmeden gidiyor” dedi.Kökçe’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:"Taze fasulyeyi ben buradan 5 TL’ye veriyorum ama İstanbul’daki herhangi bir markette 20 TL oluyor. 5 TL’nin üstüne 1 TL nakliye, 1 TL de kabzımal veya komisyoncu eklese hadi biraz daha yüksek söyleyelim toplam 10 TL olsun ama marketlerde 20 TL. Nasıl oluyor? Çiftçiden pahalıya aldık diyorlar ama bizim burada sattığımız ürünün faturası belli."'Suriyelileri çalıştırıyoruz''Üreticiyi kaybedersen eline ne geçecek?'"Üretici olarak ürettiğimiz ürünleri hale gönderiyoruz, komisyon ve maliye ücretini biz ödüyoruz ama Kumluca halinden çıktığında üstüne bir kuruş eklenmiyor. Tamamını çiftçi olarak biz ödemiş oluyoruz. 1000 TL’lik ürünü hale verdiğimde benden yüzde 13 kesinti oluyor. Yüzde 8’i komisyoncu, yüzde 2’si belediye, yüzde 3’ünü de maliye alır. Bana daha para gelmeden kesilmiş oluyor. Üretici ve tüketiciyi kaybettikten sonra ellerine ne geçecek? Pandemi döneminde gecemizi gündüzümüze kattık günün 16 saati çalıştık birçok konuda birçok kişiye destek verildi bizlerin faizleri ve banka kredileri ertelendi ama milletimiz evinde televizyon seyrederken biz kışın tarlada soğukta çalışıyorduk. Sebze üreticiliği yeni doğan bir bebek gibidir, aynı ilgiyi istiyor."

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2021

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

meyve, sebze, аудио, fiyat, üretici