https://tr.sputniknews.com/20210915/arastirma-ucuncu-doz-kovid-19-asisi-ikinci-doza-gore-10-kat-fazla-antikor-uretiyor-1048938388.html

Araştırma: Üçüncü doz Kovid-19 aşısı ikinci doza göre 10 kat fazla antikor üretiyor

Araştırma: Üçüncü doz Kovid-19 aşısı ikinci doza göre 10 kat fazla antikor üretiyor

İsrail'de yapılan bir araştırmada, yeni tip Koronavirüs aşısının üçüncü dozunun ikincisine kıyasla 10 kat daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T19:49+0300

2021-09-15T19:49+0300

2021-09-15T19:49+0300

koronavirüs

israil

antikor

aşılama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047991959_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ce8aa84834481ddd21911ac8cada0385.jpg

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Sheba Hastanesinin ikinci ve üçüncü doz aşı sonrası vücuttaki antikor seviyesine ilişkin araştırmasının sonuçlarını yayımladı.Araştırma kapsamında hastanedeki sağlık çalışanlarının ikinci ve üçüncü dozu olduktan bir hafta sonraki antikor seviyeleri karşılaştırıldı.Karşılaştırma sonucu üçüncü dozun antikor seviyesinin ikincisine oranla 10 kat daha fazla olduğu gözlendi.Üçüncü dozu olanların sayısı 3 milyona yaklaştıDaha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.Yaklaşık 9,4 milyon nüfusa sahip İsrail'de 6 milyon 54 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 563 bin kişiye ikinci, 2 milyon 966 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, antikor, aşılama