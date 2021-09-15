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Arda Turan-Berkay davasına Burak Yılmaz engeli
Arda Turan-Berkay davasına Burak Yılmaz engeli
Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizle suçlanan Arda Turan hakkındaki beraat kararının bozulmasının ardından yeniden yapılan... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T14:18+0300
2021-09-15T14:24+0300
yaşam
arda turan
berkay şahin
burak yılmaz
taciz
dava
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Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatına karar verilen futbolcu Arda Turan’ın hakkındaki kararın bozulmasının ardından yeniden görülen dava, Fransa'da olan tanık futbolcu Burak Yılmaz’ın dinlenmesi için ertelendi.Sarıyer Emirgan’daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin’e yönelik ‘cinsel taciz’ suçundan beraat kararı vermişti. Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin’in avukatları ‘cinsel taciz’ yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen davanın görülmesine devam edildi.İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Arda Turan ile müştekiler Berkay ile Özlem Ada Şahin katılmazken, tarafların avukatları katıldı. Önceki celse, tanık olarak dinlenmesine karar verilen futbolcu Burak Yılmaz ise duruşmaya katılmadı.Müşteki Özlem Ada Şahin’in avukatı, tanık olarak dinlenecek olan Onur Ürkmez için duruşmaya gelmesi için tebligat çıkarılmasını talep etti.Sanık Arda Turan’ın vekilleri ise, Fransa’da olan futbolcu Burak Yılmaz’ın Ekim ayındaki Milli maçın kadrosuna seçilmesi halinde Türkiye’ye geleceğini belirterek, geldiğinde adresini bildireceklerini ve Türkiye’ye gelmesi halinde ise tanık olarak hazır edeceklerini söyledi.Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tanıkların beyanlarının alınması için eksikliklerin giderilmesini talep etti.Mahkeme, öncesinde hakkında tebligat çıkarılan ancak duruşmaya gelmeyen Onur Ürkmez’in zorla getirilmesine karar verdi. Sanık avukatlarına Burak Yılmaz’ı hazır etmeleri için süre veren mahkeme, getirilmemesi halinde yurt dışındaki adresini bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 11 Eylül 2019 tarihinde karara bağlanmıştı. Heyet, Arda Turan’ın Özlem Şahin'e yönelik ‘cinsel taciz’ suçundan beraatına, ‘korku kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek’, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.Mahkeme, Berkay Şahin’in Arda Turan’a karşı ‘hakaret’ suçundan ise tepki nedeniyle işlenmesi dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Kararın ardından Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin’in avukatları, ‘cinsel taciz’ yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu.İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, kararın bozulmasına hükmetmişti. Bozma ilamında, Özlem Şahin'in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının taraflardan ve tanıklardan ayrıca sorularak açıklattırılması gerektiği belirtilmişti.Kararda, “Bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadan ve soruşturma aşamasında beyanları alınan Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak beyanları alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği” kaydedilmişti.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arda Turan hakkında ‘cinsel taciz’, ‘kasten yaralama’, ‘genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme’, ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, Berkay Şahin hakkında ise ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
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arda turan, berkay şahin, burak yılmaz, taciz, dava

Arda Turan-Berkay davasına Burak Yılmaz engeli

14:18 15.09.2021 (güncellendi: 14:24 15.09.2021)
© AABurak Yılmaz
Burak Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizle suçlanan Arda Turan hakkındaki beraat kararının bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada Burak Yılmaz dinlenecek.
Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatına karar verilen futbolcu Arda Turan’ın hakkındaki kararın bozulmasının ardından yeniden görülen dava, Fransa'da olan tanık futbolcu Burak Yılmaz’ın dinlenmesi için ertelendi.
Sarıyer Emirgan’daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin’e yönelik ‘cinsel taciz’ suçundan beraat kararı vermişti.
Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin’in avukatları ‘cinsel taciz’ yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Arda Turan ile müştekiler Berkay ile Özlem Ada Şahin katılmazken, tarafların avukatları katıldı. Önceki celse, tanık olarak dinlenmesine karar verilen futbolcu Burak Yılmaz ise duruşmaya katılmadı.
Müşteki Özlem Ada Şahin’in avukatı, tanık olarak dinlenecek olan Onur Ürkmez için duruşmaya gelmesi için tebligat çıkarılmasını talep etti.
Sanık Arda Turan’ın vekilleri ise, Fransa’da olan futbolcu Burak Yılmaz’ın Ekim ayındaki Milli maçın kadrosuna seçilmesi halinde Türkiye’ye geleceğini belirterek, geldiğinde adresini bildireceklerini ve Türkiye’ye gelmesi halinde ise tanık olarak hazır edeceklerini söyledi.
Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tanıkların beyanlarının alınması için eksikliklerin giderilmesini talep etti.
Mahkeme, öncesinde hakkında tebligat çıkarılan ancak duruşmaya gelmeyen Onur Ürkmez’in zorla getirilmesine karar verdi. Sanık avukatlarına Burak Yılmaz’ı hazır etmeleri için süre veren mahkeme, getirilmemesi halinde yurt dışındaki adresini bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 11 Eylül 2019 tarihinde karara bağlanmıştı. Heyet, Arda Turan’ın Özlem Şahin'e yönelik ‘cinsel taciz’ suçundan beraatına, ‘korku kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek’, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.
Mahkeme, Berkay Şahin’in Arda Turan’a karşı ‘hakaret’ suçundan ise tepki nedeniyle işlenmesi dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Kararın ardından Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin’in avukatları, ‘cinsel taciz’ yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu.
İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, kararın bozulmasına hükmetmişti. Bozma ilamında, Özlem Şahin'in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının taraflardan ve tanıklardan ayrıca sorularak açıklattırılması gerektiği belirtilmişti.
Kararda, “Bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadan ve soruşturma aşamasında beyanları alınan Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak beyanları alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği” kaydedilmişti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arda Turan hakkında ‘cinsel taciz’, ‘kasten yaralama’, ‘genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme’, ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, Berkay Şahin hakkında ise ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
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