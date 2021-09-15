Arizona, zorunlu aşılama nedeniyle ABD idaresine dava açıyor

ABD Başkanı Joe Biden’in, kapsamını genişlettiği aşı zorunluluğunun, ülke tarihinde “Bireysel özgürlüklere, federalizme ve güçler ayrılığı ilkesine yönelik en büyük saldırılardan biri” olduğunu savunan Brnovich, “Başsavcı Ofisi, Arizona Bölge Mahkemesi’nden Biden idaresinin aşılama ve test politikasını anayasaya aykırı ilan etmesini ve sağlık alanında karar verme hakkını, sahip oldukları bu ülkenin vatandaşlarına iade edilmesini talep ediyor” ifadesini kullandıABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta duyurduğu kararlarının, ülkenin işgücünün üçte ikisini oluşturan yaklaşık 100 milyon Amerikalıyı kapsadığını bildirmişti.
Arizona Eyalet Başsavcısı Mark Brnovich, milyonlarca federal ve özel şirket çalışanı için Kovid-19’a karşı aşılama zorunluluğu getiren ABD idaresinin bu kararının anayasaya aykırı ilan edilmesi için mahkemeye başvuran ilk eyaleti olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden’in, kapsamını genişlettiği aşı zorunluluğunun, ülke tarihinde “Bireysel özgürlüklere, federalizme ve güçler ayrılığı ilkesine yönelik en büyük saldırılardan biri” olduğunu savunan Brnovich, “Başsavcı Ofisi, Arizona Bölge Mahkemesi’nden Biden idaresinin aşılama ve test politikasını anayasaya aykırı ilan etmesini ve sağlık alanında karar verme hakkını, sahip oldukları bu ülkenin vatandaşlarına iade edilmesini talep ediyor” ifadesini kullandı
ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta duyurduğu kararlarının, ülkenin işgücünün üçte ikisini oluşturan yaklaşık 100 milyon Amerikalıyı kapsadığını bildirmişti.