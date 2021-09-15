https://tr.sputniknews.com/20210915/arizona-zorunlu-asilama-nedeniyle-abd-idaresine-dava-aciyor-1048908696.html

Arizona, zorunlu aşılama nedeniyle ABD idaresine dava açıyor

Arizona, zorunlu aşılama nedeniyle ABD idaresine dava açıyor

Arizona Eyalet Başsavcısı Mark Brnovich, milyonlarca federal ve özel şirket çalışanı için Kovid-19’a karşı aşılama zorunluluğu getiren ABD idaresinin bu... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T00:41+0300

2021-09-15T00:41+0300

2021-09-15T00:41+0300

yaşam

abd

arizona

aşı

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ABD Başkanı Joe Biden’in, kapsamını genişlettiği aşı zorunluluğunun, ülke tarihinde “Bireysel özgürlüklere, federalizme ve güçler ayrılığı ilkesine yönelik en büyük saldırılardan biri” olduğunu savunan Brnovich, “Başsavcı Ofisi, Arizona Bölge Mahkemesi’nden Biden idaresinin aşılama ve test politikasını anayasaya aykırı ilan etmesini ve sağlık alanında karar verme hakkını, sahip oldukları bu ülkenin vatandaşlarına iade edilmesini talep ediyor” ifadesini kullandıABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta duyurduğu kararlarının, ülkenin işgücünün üçte ikisini oluşturan yaklaşık 100 milyon Amerikalıyı kapsadığını bildirmişti.

arizona

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2021

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abd, arizona, aşı