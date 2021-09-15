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Aşıyı da PCR testini de reddetti, otobüse binemedi: Protesto için Ankara'dan İstanbul'a yürüyor
Aşıyı da PCR testini de reddetti, otobüse binemedi: Protesto için Ankara'dan İstanbul'a yürüyor
Aşı olmayı ve PCR testi yaptırmayı reddeden Ahmet Tanman, otobüse binemeyince Ankara’dan İstanbul’daki evine doğru protesto yürüyüşü başlattı. Bir haftada... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T15:33+0300
2021-09-15T15:53+0300
türkiye
ankara
istanbul
recep tayyip erdoğan
yürüyüş
davos
protesto
aşı karşıtlığı
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Ankara’dan İstanbul’a gitmek isteyen ancak şehirler arası seyahatlerde aşı ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse alınmayan 52 yaşındaki Ahmet Tanman, duruma tepki göstermek için 7 gündür Ankara’dan İstanbul’a yürüyor. Tanman 7 günün sonunda Kocaeli’ne vardı.7 Eylül'de Ankara’dan İstanbul’a dönmek için acenteye uğradığını söyleyen Tanman, “Bilet almaya gidince içeride bana ‘Beyefendi sizin aşınız var mı, PCR testiniz var mı?’ diye sordular. Aşı ve PCR testi olmadığını ve olmak istemediğimi söyledim. ‘O zaman size bilet vermiyoruz’ dediler. Ben de evime dönmek için Ankara’dan İstanbul’a yürümeye karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Davos’ta kullanmış olduğu bir ifade vardı ‘One Minute’. Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a sesimi duyun. Küreselcilerin kurmuş olduğu tuzağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘One Minute’ diyecek, ona hiç şüphem yoktur” dedi.'Maske de takmıyorum'Asla aşı olmayacağını söyleyen Tanman, “Gerekirse evimi taşırım giderim köyde dağda yaşarım. Yeter ya, akrabalık bitti, komşuluk bitti. Çocuklarım da okula gidiyor ama onlara da aşı yaptırtmadım. Gerekirse çocuğumu okula göndermeyeceğim, alıp evimi köye taşırım kader utansın derim. Maske de takmıyorum. Ne maskesi, maske nedir. insanlar neden evde uyurken sabahları odalarında cam açıyor? Temiz hava gelsin diye. Maske temiz havayı önlüyor. Neden ben maske takayım?” şeklinde konuştu.
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ankara, istanbul, recep tayyip erdoğan, yürüyüş, davos, protesto, aşı karşıtlığı

Aşıyı da PCR testini de reddetti, otobüse binemedi: Protesto için Ankara'dan İstanbul'a yürüyor

15:33 15.09.2021 (güncellendi: 15:53 15.09.2021)
© İHAAhmet Tanman
Ahmet Tanman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© İHA
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Aşı olmayı ve PCR testi yaptırmayı reddeden Ahmet Tanman, otobüse binemeyince Ankara’dan İstanbul’daki evine doğru protesto yürüyüşü başlattı. Bir haftada Kocaeli’ne ulaşan Tanman, “Giderim köyde, dağda yaşarım ama aşı yaptırmam. Çocuklarıma da aşı yaptırtmadım gerekirse çocuğumu okula göndermem” dedi.
Ankara’dan İstanbul’a gitmek isteyen ancak şehirler arası seyahatlerde aşı ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse alınmayan 52 yaşındaki Ahmet Tanman, duruma tepki göstermek için 7 gündür Ankara’dan İstanbul’a yürüyor. Tanman 7 günün sonunda Kocaeli’ne vardı.
7 Eylül'de Ankara’dan İstanbul’a dönmek için acenteye uğradığını söyleyen Tanman, “Bilet almaya gidince içeride bana ‘Beyefendi sizin aşınız var mı, PCR testiniz var mı?’ diye sordular. Aşı ve PCR testi olmadığını ve olmak istemediğimi söyledim. ‘O zaman size bilet vermiyoruz’ dediler. Ben de evime dönmek için Ankara’dan İstanbul’a yürümeye karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Davos’ta kullanmış olduğu bir ifade vardı ‘One Minute’. Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a sesimi duyun. Küreselcilerin kurmuş olduğu tuzağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘One Minute’ diyecek, ona hiç şüphem yoktur” dedi.

'Maske de takmıyorum'

Asla aşı olmayacağını söyleyen Tanman, “Gerekirse evimi taşırım giderim köyde dağda yaşarım. Yeter ya, akrabalık bitti, komşuluk bitti. Çocuklarım da okula gidiyor ama onlara da aşı yaptırtmadım. Gerekirse çocuğumu okula göndermeyeceğim, alıp evimi köye taşırım kader utansın derim. Maske de takmıyorum. Ne maskesi, maske nedir. insanlar neden evde uyurken sabahları odalarında cam açıyor? Temiz hava gelsin diye. Maske temiz havayı önlüyor. Neden ben maske takayım?” şeklinde konuştu.
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