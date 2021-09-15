Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210915/bakan-akardan-ermenistan-mesaji-1048923244.html
Bakan Akar'dan Ermenistan mesajı
Bakan Akar'dan Ermenistan mesajı
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Temennimiz, Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T13:44+0300
2021-09-15T13:44+0300
türkiye
ermenistan
türkiye
azerbaycan
hulusi akar
ateşkes
ihlal
zakir hasanov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048922777_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_49cc21124e9aa3244a5752fd31707d3d.jpg
Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı’nın 'Seçkin Gözlemci Günü' gerçekleştirildi. Seçkin Gözlemci Günü'ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov katıldı.Yetkililer tarafından karşılanan Bakanlar Akar ve Hasanov’a, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde tatbikata ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.Brifingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye’nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bizim herhangi bir şekilde birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz. Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde ne kendi ne de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası ortamda artık bir özne haline geldiğini dile getiren Akar, bu kapsamda Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini ifade etti.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığına dikkati çeken Akar, "Bütün kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma, gayret içinde. Ter döküyor ve gerektiğinde de hayatlarını ortaya koyuyor. Bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Bizim tek amacımız ülkemizin, dost ve kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim herhangi bir gizli ajandamızın olmadığını herkesin bilmesi lazım" dedi.Tatbikatların önemine değinen Akar, "Bu başarılı tatbikatlar, aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Akar, "Azerbaycan'a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz" ifadesini kullandı.Akar, 30 yıldır işgal altında kalan öz topraklarını 'Tek Vatan Harekatı' ile 44 gün gibi kısa sürede kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ederek, "Başarılı harekatın ardından kurulan ortak merkezde, TSK ve Rus askerleri birlikte görev yapıyor, ateşkesi gözlemliyor, ateşkesin kalıcı olması için birlikte gayret sarf ediyor. Bununla birlikte el yapımı patlayıcıların, mayınların temizlenmesine yönelik de TSK olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.'Hamınız salamat ve yahşı galın'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 15 Haziran'da imzalanan 'Şuşa Beyannamesini', 2 ülke arasındaki kardeşliğin mühürlenmesi olarak nitelendiren Akar, beyannamenin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin geldiği noktayı gösterdiği kadar, bundan sonra izlenecek yol haritasını da ortaya koyduğunu söyledi.Bölgede kalıcı barış ve huzur ortamı ile refaha giden yolun açılmasının önemli olduğunu anlatan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev'in Ermenistan'a uzattıkları barış elinin, barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması önemlidir. Fakat maalesef şu ana kadar tam bir cevap alınamadıysa da bazı iz ve emareler var. Bizim amacımız, barış, huzur içinde tarafların hem güven hem de refah içinde yaşamasıdır. Temennimiz, Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır."Tatbikata katılan personeli tebrik eden Akar, sözlerini "Hamınız salamat ve yahşı galın" ifadesiyle tamamladı.
türkiye
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048922777_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_6ba40ece04981164150b35e3d7949fbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, türkiye, azerbaycan, hulusi akar, ateşkes, ihlal, zakir hasanov

Bakan Akar'dan Ermenistan mesajı

13:44 15.09.2021
© AA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov
 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
Abone ol
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Temennimiz, Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır" dedi.
Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı’nın 'Seçkin Gözlemci Günü' gerçekleştirildi.
Seçkin Gözlemci Günü'ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov katıldı.
Yetkililer tarafından karşılanan Bakanlar Akar ve Hasanov’a, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde tatbikata ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.
Brifingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Türkiye’nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bizim herhangi bir şekilde birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz. Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde ne kendi ne de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası ortamda artık bir özne haline geldiğini dile getiren Akar, bu kapsamda Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini ifade etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığına dikkati çeken Akar, "Bütün kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma, gayret içinde. Ter döküyor ve gerektiğinde de hayatlarını ortaya koyuyor. Bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Bizim tek amacımız ülkemizin, dost ve kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim herhangi bir gizli ajandamızın olmadığını herkesin bilmesi lazım" dedi.
Tatbikatların önemine değinen Akar, "Bu başarılı tatbikatlar, aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Akar, "Azerbaycan'a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz" ifadesini kullandı.
Akar, 30 yıldır işgal altında kalan öz topraklarını 'Tek Vatan Harekatı' ile 44 gün gibi kısa sürede kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ederek, "Başarılı harekatın ardından kurulan ortak merkezde, TSK ve Rus askerleri birlikte görev yapıyor, ateşkesi gözlemliyor, ateşkesin kalıcı olması için birlikte gayret sarf ediyor. Bununla birlikte el yapımı patlayıcıların, mayınların temizlenmesine yönelik de TSK olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

'Hamınız salamat ve yahşı galın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 15 Haziran'da imzalanan 'Şuşa Beyannamesini', 2 ülke arasındaki kardeşliğin mühürlenmesi olarak nitelendiren Akar, beyannamenin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin geldiği noktayı gösterdiği kadar, bundan sonra izlenecek yol haritasını da ortaya koyduğunu söyledi.
Bölgede kalıcı barış ve huzur ortamı ile refaha giden yolun açılmasının önemli olduğunu anlatan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev'in Ermenistan'a uzattıkları barış elinin, barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması önemlidir. Fakat maalesef şu ana kadar tam bir cevap alınamadıysa da bazı iz ve emareler var. Bizim amacımız, barış, huzur içinde tarafların hem güven hem de refah içinde yaşamasıdır. Temennimiz, Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır."
Tatbikata katılan personeli tebrik eden Akar, sözlerini "Hamınız salamat ve yahşı galın" ifadesiyle tamamladı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:44Bakan Akar'dan Ermenistan mesajı
13:41Biden, Çin lideri Şi'nin yüz yüze görüşme teklifini reddettiği yönündeki iddiaları yalanladı
13:40Lavrov: Komşu ülkelere yönelik riskleri ortadan kaldırmak için Taliban'la temaslarını sürdürüyoruz
13:37Kraliçe Elizabeth, Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı gönderdi
13:36Sokak sanatçılarının meydan okumasından doğan 'Moona Lisa' heykeli İngiltere'de sergileniyor
13:27Kaymakcı: Gönlümden geçen Türkiye'de her eve iki raket, her yerleşkeye bir tenis kortu
13:22Japonya'dan su geçirmez karton kutu: Amaç plastik atıkları azaltmak
13:06PSG Sportif Direktörü Leonardo'dan Mbappe açıklaması
13:06Kripto para piyasasında 100 milyar dolarlık manipülasyon
13:02'Tostçu Mahmut' trafik kazasında hayatını kaybetti: Ölümünden dakikalar önce hız paylaşımı yapmış
12:53Sıcaklığı küresel ısınmanın eşiği olan 1.5 derecenin altında tutmak için çaba harcayan tek ülke var
12:53Ordu'da yolunu şaşıran şahin eve daldı
12:48Pele yoğun bakımdan çıktı: Maçta 90 dakika ve uzatmaları çıkaracak haldeyim
12:39Ergin Ataman: Ünal Aysal bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu
12:37Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
12:35'Türkiye'de ilk': Öksürük sesinden kişinin korona olup olmadığı anlaşılacak
12:28Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisi arasındaki fark görüntülendi
12:21Nesli tehlike altındaki 500 sürüngen uydudan takip edilecek
12:07Hırsızlığı itiraf etti: 'Cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim'
11:47Bütçe, ağustosta 40.8 milyar lira fazla verdi