https://tr.sputniknews.com/20210915/bakan-akardan-ermenistan-mesaji-1048923244.html

Bakan Akar'dan Ermenistan mesajı

Bakan Akar'dan Ermenistan mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Temennimiz, Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T13:44+0300

2021-09-15T13:44+0300

2021-09-15T13:44+0300

türkiye

ermenistan

türkiye

azerbaycan

hulusi akar

ateşkes

ihlal

zakir hasanov

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Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı’nın 'Seçkin Gözlemci Günü' gerçekleştirildi. Seçkin Gözlemci Günü'ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov katıldı.Yetkililer tarafından karşılanan Bakanlar Akar ve Hasanov’a, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde tatbikata ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.Brifingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye’nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bizim herhangi bir şekilde birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz. Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde ne kendi ne de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası ortamda artık bir özne haline geldiğini dile getiren Akar, bu kapsamda Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini ifade etti.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığına dikkati çeken Akar, "Bütün kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma, gayret içinde. Ter döküyor ve gerektiğinde de hayatlarını ortaya koyuyor. Bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Bizim tek amacımız ülkemizin, dost ve kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim herhangi bir gizli ajandamızın olmadığını herkesin bilmesi lazım" dedi.Tatbikatların önemine değinen Akar, "Bu başarılı tatbikatlar, aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Akar, "Azerbaycan'a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz" ifadesini kullandı.Akar, 30 yıldır işgal altında kalan öz topraklarını 'Tek Vatan Harekatı' ile 44 gün gibi kısa sürede kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ederek, "Başarılı harekatın ardından kurulan ortak merkezde, TSK ve Rus askerleri birlikte görev yapıyor, ateşkesi gözlemliyor, ateşkesin kalıcı olması için birlikte gayret sarf ediyor. Bununla birlikte el yapımı patlayıcıların, mayınların temizlenmesine yönelik de TSK olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.'Hamınız salamat ve yahşı galın'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 15 Haziran'da imzalanan 'Şuşa Beyannamesini', 2 ülke arasındaki kardeşliğin mühürlenmesi olarak nitelendiren Akar, beyannamenin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin geldiği noktayı gösterdiği kadar, bundan sonra izlenecek yol haritasını da ortaya koyduğunu söyledi.Bölgede kalıcı barış ve huzur ortamı ile refaha giden yolun açılmasının önemli olduğunu anlatan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev'in Ermenistan'a uzattıkları barış elinin, barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması önemlidir. Fakat maalesef şu ana kadar tam bir cevap alınamadıysa da bazı iz ve emareler var. Bizim amacımız, barış, huzur içinde tarafların hem güven hem de refah içinde yaşamasıdır. Temennimiz, Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır."Tatbikata katılan personeli tebrik eden Akar, sözlerini "Hamınız salamat ve yahşı galın" ifadesiyle tamamladı.

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ermenistan, türkiye, azerbaycan, hulusi akar, ateşkes, ihlal, zakir hasanov