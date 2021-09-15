https://tr.sputniknews.com/20210915/bakirkoyde-halk-ekmek-bufesini-yakan-sanigin-cezasi-belli-oldu-1048934107.html

Bakırköy'de Halk ekmek büfesini yakan sanığın cezası belli oldu

Bakırköy'de Halk ekmek büfesini yakan sanığın cezası belli oldu

Bakırköy'de İBB'ye ait Halk Ekmek büfesinde yangın çıkartarak büfenin kullanılamaz hale gelmesine sebep olan tutuklu sanık Ali Yıldız, 3 farklı suçtan toplamda... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T17:25+0300

2021-09-15T17:25+0300

2021-09-15T17:25+0300

yaşam

bakırköy

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

halk ekmek

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Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Yıldız SEGBİS ile katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.DHA'nın haberine göre, duruşmada söz hakkı verilen Ali Yıldız, "Yaklaşık 4 buçuk aydır tutukluyum. Tutuklu kaldığım sürede zararı içeride gidermem mümkün değildir. Size söz veriyorum dışarı çıktığım taktirde yaklaşık 1-2 ay içerisinde zararı gidereceğim. Ben bir hata yaptım. Sizden af diliyorum. Pişmanım" dedi.Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı sanığın 'Gece vakti nitelikli hırsızlık', 'Yakarak kamu malına zarar verme' ve 'İş yeri dokunulmazlığının ihlali' suçlarından toplamda 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık Ali Yıldız'ın 3 farklı suçtan toplamda 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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bakırköy, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), halk ekmek