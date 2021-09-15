https://tr.sputniknews.com/20210915/baskasina-ait-hes-kodu-ile-seyahat-ederken-otobuste-yakalandi-cenazeden-donuyordum-1048909530.html

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalandı: 'Cenazeden dönüyordum'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalandı: 'Cenazeden dönüyordum'

Kırıkkale'de başkasına ait HES kodu kullanarak otobüste seyahat eden ve PCR testi pozitif olan bir yolcu, cenaze dönüşü trafik kontrol noktasında jandarmaya... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T01:12+0300

2021-09-15T01:12+0300

2021-09-15T01:12+0300

koronavirüs

tokat

kırıkkale

çorum

hes

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

hes kodu

delice

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde hem koronavirüs (Kovid-19) hem de asayiş uygulamaları kapsamında denetimler sürüyor. Delice İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerinde sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrollerini gerçekleştirdi.Karantinasının bitimine 2 saat kalmıştıTokat'ta İzmir'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Jandarma ekiplerince, sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Ö.S. Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu GBT'de tespit edildi. Ö.S'nin karantina süresinin bitimine 2 saat kaldığı belirtildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Ö.S'ye ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uyguladı. Filyasyon ekiplerince yapılan işlemlerin ardından Ö.S, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir cenazeye katıldığını belirten Ö.S, "Sungurlu'dan geliyordum. Cenazeye gittim, cenazeden geliyordum. Motor arıza yapınca motoru tamire bıraktım. Geç olunca da arabaya bindim evime gidiyordum" dedi.

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tokat, kırıkkale, çorum, hes, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, hes kodu, delice