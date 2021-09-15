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Beşiktaş-Dortmund maçının ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş-Dortmund maçının ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u konuk edeceği maçın ilk 11'leri belli oldu. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
beşiktaş
borussia dortmund
uefa şampiyonlar ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.Süper Lig’de Sergen Yalçın’la çıkış yakalayan siyah-beyazlı ekip, Dortmund karşısında yükselişini sürdürmek istiyor. Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasite için satılan biletlerin tamamını tüketildi. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecekİlk 11'lerBeşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin, BatshuayiBorussia Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland
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beşiktaş, borussia dortmund, uefa şampiyonlar ligi

Beşiktaş-Dortmund maçının ilk 11'leri belli oldu

18:38 15.09.2021 (güncellendi: 18:39 15.09.2021)
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Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© Beşiktaş
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u konuk edeceği maçın ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de Sergen Yalçın’la çıkış yakalayan siyah-beyazlı ekip, Dortmund karşısında yükselişini sürdürmek istiyor.
Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasite için satılan biletlerin tamamını tüketildi.
Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi
Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland
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