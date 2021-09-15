https://tr.sputniknews.com/20210915/besiktas-dortmund-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1048936197.html
Beşiktaş-Dortmund maçının ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş-Dortmund maçının ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u konuk edeceği maçın ilk 11'leri belli oldu. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T18:38+0300
2021-09-15T18:38+0300
2021-09-15T18:39+0300
yaşam
beşiktaş
borussia dortmund
uefa şampiyonlar ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:437:2001:1562_1920x0_80_0_0_fe8c55cb2865dfeae036260ed60ad9db.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.Süper Lig’de Sergen Yalçın’la çıkış yakalayan siyah-beyazlı ekip, Dortmund karşısında yükselişini sürdürmek istiyor. Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasite için satılan biletlerin tamamını tüketildi. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecekİlk 11'lerBeşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin, BatshuayiBorussia Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:250:2001:1750_1920x0_80_0_0_408b7495bf932811825b641ea5626167.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, borussia dortmund, uefa şampiyonlar ligi
Beşiktaş-Dortmund maçının ilk 11'leri belli oldu
18:38 15.09.2021 (güncellendi: 18:39 15.09.2021)
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u konuk edeceği maçın ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de Sergen Yalçın’la çıkış yakalayan siyah-beyazlı ekip, Dortmund karşısında yükselişini sürdürmek istiyor.
Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasite için satılan biletlerin tamamını tüketildi.
Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi
Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland