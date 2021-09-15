https://tr.sputniknews.com/20210915/bidenin-sozlerine-kizan-tacikistandan-abd-buyukelcisine-sozlu-nota-1048925213.html

Biden'ın sözlerine kızan Tacikistan'dan ABD büyükelçisine sözlü nota

Biden'ın sözlerine kızan Tacikistan'dan ABD büyükelçisine sözlü nota

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül saldırılarını anma törenindeki konuşmasında Tacikistan'a işaret ederek verdiği örnek tepki çekti. Tacikistan Dışişleri... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T14:33+0300

2021-09-15T14:33+0300

2021-09-15T14:33+0300

abd

afganistan

tacikistan

joe biden

11 eylül

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048924527_0:0:2387:1344_1920x0_80_0_0_3b8f2689b1e448922d4fbd32b6399182.jpg

Biden, 11 Eylül'ün 20. yılında yaptığı konuşma sırasında ABD'nin Afganistan'dan çekilme operasyonuna yöneltilen eleştirilere ilişkin de konuştu. "Amerikan halkının yüzde yetmişi Afganistan'dan çıkma zamanının geldiğini düşünüyor ama işin aslı şu ki, çıkış şeklimizi beğenmediler. Ama bu durumla başka türlü nasıl başa çıkılabileceğini açıklamak zor" diyen ABD Başkanı şöyle devam etti:"Örneğin, Tacikistan'da olsaydık ve 'Bize yakın olan herkesin uçağa binmesine izin vereceğiz' deyip C-130 (kargo uçağı) kaldırsaydık tekerlek kısmına asılan kişiler olurdu."Biden'ın bu açıklamalarına Tacikistan'dan sert eleştiri geldi. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamalar nedeniyle Duşanbe Büyükelçisi Pommersheim'e sözlü nota verildiğini bildirdi. Sözlü notada 'bu tür ifadelerin, dostane ilişkilere ve ortaklık ruhuna uymadığı' kaydedildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tacikistan Cumhuriyeti, karşılıklı destek ve karşılıklı saygı ruhu içinde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgilenmektedir" denildi. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmişti. Ülkeyi tahliye operasyonları sırasında ülkeden çıkmak isteyen vatandaşların Kabil Havaalanı'ndan kalkan ABD uçağına asıldıkları görülmüştü.

afganistan

tacikistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, afganistan, tacikistan, joe biden, 11 eylül