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Biden'ın sözlerine kızan Tacikistan'dan ABD büyükelçisine sözlü nota
Biden'ın sözlerine kızan Tacikistan'dan ABD büyükelçisine sözlü nota
ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül saldırılarını anma törenindeki konuşmasında Tacikistan'a işaret ederek verdiği örnek tepki çekti. Tacikistan Dışişleri... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T14:33+0300
2021-09-15T14:33+0300
abd
afganistan
tacikistan
joe biden
11 eylül
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Biden, 11 Eylül'ün 20. yılında yaptığı konuşma sırasında ABD'nin Afganistan'dan çekilme operasyonuna yöneltilen eleştirilere ilişkin de konuştu. "Amerikan halkının yüzde yetmişi Afganistan'dan çıkma zamanının geldiğini düşünüyor ama işin aslı şu ki, çıkış şeklimizi beğenmediler. Ama bu durumla başka türlü nasıl başa çıkılabileceğini açıklamak zor" diyen ABD Başkanı şöyle devam etti:"Örneğin, Tacikistan'da olsaydık ve 'Bize yakın olan herkesin uçağa binmesine izin vereceğiz' deyip C-130 (kargo uçağı) kaldırsaydık tekerlek kısmına asılan kişiler olurdu."Biden'ın bu açıklamalarına Tacikistan'dan sert eleştiri geldi. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamalar nedeniyle Duşanbe Büyükelçisi Pommersheim'e sözlü nota verildiğini bildirdi. Sözlü notada 'bu tür ifadelerin, dostane ilişkilere ve ortaklık ruhuna uymadığı' kaydedildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tacikistan Cumhuriyeti, karşılıklı destek ve karşılıklı saygı ruhu içinde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgilenmektedir" denildi. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmişti. Ülkeyi tahliye operasyonları sırasında ülkeden çıkmak isteyen vatandaşların Kabil Havaalanı'ndan kalkan ABD uçağına asıldıkları görülmüştü.
afganistan
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abd, afganistan, tacikistan, joe biden, 11 eylül

Biden'ın sözlerine kızan Tacikistan'dan ABD büyükelçisine sözlü nota

14:33 15.09.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül saldırılarını anma törenindeki konuşmasında Tacikistan'a işaret ederek verdiği örnek tepki çekti. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Duşanbe Büyükelçisi John Mark Pommersheim'a sözlü nota verdi.
Biden, 11 Eylül'ün 20. yılında yaptığı konuşma sırasında ABD'nin Afganistan'dan çekilme operasyonuna yöneltilen eleştirilere ilişkin de konuştu.
"Amerikan halkının yüzde yetmişi Afganistan'dan çıkma zamanının geldiğini düşünüyor ama işin aslı şu ki, çıkış şeklimizi beğenmediler. Ama bu durumla başka türlü nasıl başa çıkılabileceğini açıklamak zor" diyen ABD Başkanı şöyle devam etti:
"Örneğin, Tacikistan'da olsaydık ve 'Bize yakın olan herkesin uçağa binmesine izin vereceğiz' deyip C-130 (kargo uçağı) kaldırsaydık tekerlek kısmına asılan kişiler olurdu."
Biden'ın bu açıklamalarına Tacikistan'dan sert eleştiri geldi. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamalar nedeniyle Duşanbe Büyükelçisi Pommersheim'e sözlü nota verildiğini bildirdi. Sözlü notada 'bu tür ifadelerin, dostane ilişkilere ve ortaklık ruhuna uymadığı' kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tacikistan Cumhuriyeti, karşılıklı destek ve karşılıklı saygı ruhu içinde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgilenmektedir" denildi.
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmişti. Ülkeyi tahliye operasyonları sırasında ülkeden çıkmak isteyen vatandaşların Kabil Havaalanı'ndan kalkan ABD uçağına asıldıkları görülmüştü.
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