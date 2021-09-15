https://tr.sputniknews.com/20210915/bill-gates-bir-sonraki-pandemiye-hazir-degiliz-1048915902.html

Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz

Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz

Microsoft kurucusu Bill Gates, dünyanın Koronavirüs'ten sonraki pandemiye hazır olmadığını söyledi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T09:30+0300

2021-09-15T09:30+0300

2021-09-15T09:29+0300

dünya

bill gates

koronavirüs

kovid-19

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6 yıl önce dünyanın en büyük potansiyel katilinin 'pandemi' olduğunu söyleyen Gates, ''Pandemiye hazırlığımızın düşündüğümden biraz daha az olması konusunda endişeliyim'' diye konuştu. Gates, hazırlık kapsamında beklentilerinin pandeminin ilk 100 gününde bir aşı üretilmesi ve sonraki 100 günde de tüm dünyaya yetecek kadar üretilmesi olduğunu dile getirdi.T24'ün Wall Street Journal'dan aktardığına göre Bill & Melinda Gates Vakfı, pazartesi yayımladığı raporda devletlerden sağlık sistemlerine daha çok yatırım yapılması için çağrıda bulundu. Raporda, salgının bitirilmesi için gereken araçların yaygın test yapımı, tedavi ve aşılanma olduğu vurgulandı.''Tek gerçek çözüm, tüm dünyaya yetecek kadar aşıyı 100 günde üretebilecek fabrikalar üretmek'' diyen Gates, bunun yapılabilir olduğunu savundu.

https://tr.sputniknews.com/20210714/bill-gates-evliligim-benim-yuzumden-batti-1044963296.html

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bill gates, koronavirüs, kovid-19