https://tr.sputniknews.com/20210915/bimden-yeni-hamle--1048916767.html

BİM'den yeni hamle

BİM'den yeni hamle

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere yeni bir şirket kurulmasına karar verdi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T09:50+0300

2021-09-15T09:50+0300

2021-09-15T09:52+0300

ekonomi

şirket

bim

bisküvi

kap

şekerleme

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BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40 milyon TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar verildiğini belirtti.Bloomberg HT'nin aktardığına göre BİM tarafından KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2021 tarihinde aldığı karara istinaden; Şirketimizin tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirme adına, mağazalarımızda satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir."

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şirket, bim, bisküvi, kap, şekerleme