https://tr.sputniknews.com/20210915/blenheim-sarayindan-calinan-6-milyon-dolarlik-altin-klozete-dair-bir-iz-bulunamadi-1048930653.html

2 yıl önce Blenheim Sarayı'ndan çalınan 6 milyon dolarlık altın klozete dair bir iz bulunamadı

2 yıl önce Blenheim Sarayı'ndan çalınan 6 milyon dolarlık altın klozete dair bir iz bulunamadı

İngiltere Oxfordshire'da bulunan ve eski Başbakan Winston Churchill'in doğuduğu Blenheim Sarayı'ndan çalınan 'Amerika' adlı 18 ayar altından yapılmış klozet... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T16:11+0300

2021-09-15T16:11+0300

2021-09-15T16:26+0300

yaşam

ingiltere

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hırsızlık

blenheim sarayı

altın klozet

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18 ayar altından yapılan 'Amerika' adlı altın klozet, 14 Eylül 2019'un erken saatlerinde Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'ndaki bir sanat sergisinden çalındı.O zaman değeri 6 milyon dolar (4.8 milyon sterlin) olan klozet için sigortacılar tarafından 100 bin sterline kadar bir ödül teklif edildi. Olaya ilişkin 7 kişi tutuklandı, ancak hiçbiri hırsızlıkla suçlanmadı. Polisin aktardığına çetenin 18. yüzyıldan kalma saraya girmesiyle tuvaletin binaya döşenmiş olmasından ötürü sarayın 'önemli derecede hasar aldığı ve su basmalarının yaşandığı' belirtilmişti.Özel bir şahsa ait olan klozet, çalınmadan önce iki gün boyunca İtalyan kavramsal sanatçı Maurizio Cattelan'ın sergisinin bir parçasıydı.'Ödül parası için kimse öne çıkmadı'Sigorta şirketi Fine Art Specie Adjusters (FASA), tutuklamaya yol açan mülkün güvenli bir şekilde iadesi için ödülün hala geçerli olduğunu söyledi. Yönetmen Philip Austin ise "Henüz kimse ödül parası için öne çıkmadı. Başlangıçta çok sayıda soruşturma vardı ama şimdi ortalık sessizleşti" dedi.‘Amerika’ adlı altın klozetin yaratıcısı Maurizio Cattelan, ‘hırsızlığın Robin Hood tarzı bir eylem olmasını’ umduğunu söylemişti. “Kim bir klozeti çalacak kadar salak olabilir?” diye sorduğunu söyleyen Catellan, “Bir anlığına altından yapıldığını unuttum. Keşke şaka olsaydı” ifadelerini kullanmıştı.ABD Başkanı Donald Trump'a da teklif edilen ve değeri en az 6 milyon dolar olan klozet, perşembe günü Blenheim Sarayı'nda Eylül 2019'da sergilenmeye başlamıştı. 18. yüzyıl dönemi yapılarından Blenheim Sarayı, Londra'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Oxford kenti yakınlarında yer alıyor. Eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu ve büyüdüğü sarayda düzenli olarak sergiler gerçekleştiriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20190916/altin-klozeti-calinan-sanatci-umarim-robin-hood-tarzi-bir-eylemdir-1040179843.html

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ingiltere, hırsız, saray, klozet, hırsızlık, blenheim sarayı, altın klozet