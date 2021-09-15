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BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Gabonlu askerleri cinsel istismar iddiaları üzerine geri çekiyor
BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Gabonlu askerleri cinsel istismar iddiaları üzerine geri çekiyor
Birleşmiş Milletler, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) barış gücü misyonunda görev yapan Gabonlu askerleri cinsel istismar iddiaları üzerine derhal geri... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T20:16+0300
2021-09-15T20:16+0300
dünya
ordu
asker
bm barış gücü
gabon
birleşmiş milletler (bm)
savaş
barış
destek
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanre Dujarric, günlük basın brifinginde, şimdiye kadar 30'un üzerinde cinsel istismar iddiası bulunduğunu belirtti.Dujarric, OAC'deki BM barış gücü misyonunda görevli yaklaşık 450 Gabonlu askerin cinsel istismar iddialarının ardından geri çekileceğini ifade ederek, Gabon'u söz konusu karara ilişkin bilgilendirdiklerini söyledi.OAC'deki BM barış gücü misyonu 2014'ten beri ülkede görev yapıyor.
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ordu, asker, bm barış gücü, gabon, birleşmiş milletler (bm), savaş, barış, destek

BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Gabonlu askerleri cinsel istismar iddiaları üzerine geri çekiyor

20:16 15.09.2021
© Flickr / United Nations Photo BM Barış Gücü askerlerinin teçhizatları
BM Barış Gücü askerlerinin teçhizatları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© Flickr / United Nations Photo
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Birleşmiş Milletler, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) barış gücü misyonunda görev yapan Gabonlu askerleri cinsel istismar iddiaları üzerine derhal geri çekeceğini açıkladı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanre Dujarric, günlük basın brifinginde, şimdiye kadar 30'un üzerinde cinsel istismar iddiası bulunduğunu belirtti.
Dujarric, OAC'deki BM barış gücü misyonunda görevli yaklaşık 450 Gabonlu askerin cinsel istismar iddialarının ardından geri çekileceğini ifade ederek, Gabon'u söz konusu karara ilişkin bilgilendirdiklerini söyledi.
OAC'deki BM barış gücü misyonu 2014'ten beri ülkede görev yapıyor.
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