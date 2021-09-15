Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210915/bolivyada-bir-kadinin-hamburgerinden-insan-parmagi-cikti-1048912942.html
Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı
Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı
Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinde, bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T05:34+0300
2021-09-15T05:37+0300
yaşam
bolivya
parmak
hamburger
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102768/88/1027688875_0:149:5077:3004_1920x0_80_0_0_a6aa65c4ceee9fe2c3c14a2aea3839b9.jpg
Bolivya basınında çıkan habere göre, Bolivyalı Estefany Benitez, yiyeceğinden insan parmağı çıkması üzerine, işletmeye şikayette bulunduğunu, ancak kendisiyle ilgilenilmediğini sosyal medya hesabından açıkladı.Olayı önce Facebook hesabından duyuran ardından da ulusal basına açıklamalarda bulunan Benitez, başından geçen olay nedeniyle psikolojik travma yaşadığını ve zehirlenmiş olabileceğini söyledi.Bolivya resmi haber ajansı ABI'de yer alan haberde, Kullanıcı ve Tüketici Haklarını Savunma Bakan Yardımcısı Jorge Silva, olayın meydana geldiği işletmenin 20 şubesinde de adli soruşturma başlatıldığını aktardı.Silva, kıyma makinasıyla çalışan ve günde 45 ila 80 kilo arasında et çeken işçinin 2 parmağını kaybetmesi üzerine, insan artığının karıştığı etten diğer şubelere gidip gitmediğinin araştırıldığını belirtti.Bolivya'da 20 şubesi bulunan işletmeden yapılan yazılı açıklamada ise "Bir çalışanımızın başına kazara gelen olay karşısında şirket, iyileşme aşamasında olan işçisinin sağlığını her zaman ön planda tutarak tüm acil durum protokollerini uygulamaya koymuştur" ifadesi kullanıldı.
bolivya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102768/88/1027688875_436:0:4639:3152_1920x0_80_0_0_9291e8e1f5ad39d232ecb2c180d1ae7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolivya, parmak, hamburger

Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı

05:34 15.09.2021 (güncellendi: 05:37 15.09.2021)
© AP Photo / Melissa D'arabianHamburger
Hamburger - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Melissa D'arabian
Abone ol
Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinde, bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı.
Bolivya basınında çıkan habere göre, Bolivyalı Estefany Benitez, yiyeceğinden insan parmağı çıkması üzerine, işletmeye şikayette bulunduğunu, ancak kendisiyle ilgilenilmediğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Olayı önce Facebook hesabından duyuran ardından da ulusal basına açıklamalarda bulunan Benitez, başından geçen olay nedeniyle psikolojik travma yaşadığını ve zehirlenmiş olabileceğini söyledi.
Bolivya resmi haber ajansı ABI'de yer alan haberde, Kullanıcı ve Tüketici Haklarını Savunma Bakan Yardımcısı Jorge Silva, olayın meydana geldiği işletmenin 20 şubesinde de adli soruşturma başlatıldığını aktardı.
Silva, kıyma makinasıyla çalışan ve günde 45 ila 80 kilo arasında et çeken işçinin 2 parmağını kaybetmesi üzerine, insan artığının karıştığı etten diğer şubelere gidip gitmediğinin araştırıldığını belirtti.
Bolivya'da 20 şubesi bulunan işletmeden yapılan yazılı açıklamada ise "Bir çalışanımızın başına kazara gelen olay karşısında şirket, iyileşme aşamasında olan işçisinin sağlığını her zaman ön planda tutarak tüm acil durum protokollerini uygulamaya koymuştur" ifadesi kullanıldı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:50Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı
05:34Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı
05:06Manisa’da 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
04:51Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 86 bini aştı
04:22AB’den Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı ilişkiler çağrısı
04:14NI: Rusya, Avrupa’nın doğalgaz sıkıntısından Kuzey Akım-2’yi açmak zorunda kalacağını umuyor
03:56İstanbul'da kazaya yardım edenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı
03:36Rapor basına sızdı: 'Facebook Instagram'ın gençler için çok zararlı olduğunu biliyor'
03:19Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: ABD Suriye’yi bölmek istiyor
02:55Bursa'da bir adam 20 metre yükseklikteki direğe çıkıp uyudu
02:53Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşıdan kimseye zarar gelmez
02:37Fukuşima’da radyoaktif suyu arıtan neredeyse tüm filtreler arızalandı
02:34Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı
02:33Kadıköy'de cami yakma girişimi: Şüpheli aranıyor
02:28New York'taki sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren uygulamayı durduruldu
02:0970 yaşındaki Rus gezgin, Şili’den Avustralya’ya güneş enerjisiyle çalışan katamaranla geçecek
02:04Kiev'den yeni fikir: Rus gemilerini topluca imha etmek için mayın silahları geliştirmeliyiz
02:02Türkiye’de Rus ödeme sistemi Mir’in popülerliği artıyor
01:52İstanbul'da bir kadın sokakta tartıştığı adam tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü
01:51Para cezası bin çalışanının aşı olmasını sağladı