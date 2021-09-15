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https://tr.sputniknews.com/20210915/bosanmak-istedigi-esini-38-yerinden-bicaklayan-burak-kinci-hakkinda-20-yila-kadar-hapis-istendi-1048908513.html
Boşanmak isteyen eşini 38 yerinden bıçaklayan Burak Kıncı'ya 'cezai ehliyeti tam raporu' verildi
Boşanmak isteyen eşini 38 yerinden bıçaklayan Burak Kıncı'ya 'cezai ehliyeti tam raporu' verildi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kendisinden boşanmak isteyen Aycan Kıncı´yı 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Burak Kıncı'nın hakkında mütalaa açıklandı... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T00:34+0300
2021-09-15T00:46+0300
türkiye
kadına şiddet
kadın cinayetleri
aycan kıncı
burak kıncı
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Karşıyaka ilçesinde yaşayan Burak Kıncı, 3 Kasım 2020´de, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı konuşmak için 1717 sokakta bulunan dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın barışma teklifini kabul etmedi. Öfkelenen koca, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesini 38 yerinden bıçakladı.Ağır yaralanan kadın, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, Burak Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Burak Kıncı'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı'ya barışmak istediğini söylediği, "Henüz dönmek için erken" cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı anlatıldı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre tutuklu sanık Burak Kıncı´nın yargılanmasına Karşıyaka 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde devam edildi. Duruşmaya sanık Kıncı Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı.Celsede ilk olarak geçen celsede sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığının belirlenmesi için istenen raporun Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nden geldiği belirtildi. Mahkeme başkanının raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu açıkladı. Raporun okunmasının ardından savcı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, sanık Kıncı için eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Suç kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve yaraların niteliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı isteği de mütalaada yer aldı. Mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatı, mütalaaya savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Kıncı´nın tutukluluk halinin devamına karar verip ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.
https://tr.sputniknews.com/20210304/bosanmak-istedigi-esi-tarafindan-38-yerinden-bicaklanan-kadin-bana-yemegini-guzel-ye-bu-senin-son-1043948144.html
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kadına şiddet, kadın cinayetleri, aycan kıncı, burak kıncı

Boşanmak isteyen eşini 38 yerinden bıçaklayan Burak Kıncı'ya 'cezai ehliyeti tam raporu' verildi

00:34 15.09.2021 (güncellendi: 00:46 15.09.2021)
© DHAAycan Kıncı
Aycan Kıncı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© DHA
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kendisinden boşanmak isteyen Aycan Kıncı´yı 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Burak Kıncı'nın hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, Burak Kıncı'nın 'eşe karşı kasten adam öldürme'ye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Burak Kıncı'nın yapılan incelemede cezai ehliyetinin tam olduğu anlaşıldı.
Karşıyaka ilçesinde yaşayan Burak Kıncı, 3 Kasım 2020´de, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı konuşmak için 1717 sokakta bulunan dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın barışma teklifini kabul etmedi. Öfkelenen koca, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesini 38 yerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan kadın, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, Burak Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Burak Kıncı'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı'ya barışmak istediğini söylediği, "Henüz dönmek için erken" cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı anlatıldı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre tutuklu sanık Burak Kıncı´nın yargılanmasına Karşıyaka 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde devam edildi. Duruşmaya sanık Kıncı Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı.
Aycan Kıncı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2021
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Boşanmak istediği eşi tarafından 38 yerinden bıçaklanan kadın: Bana 'Yemeğini güzel ye, bu senin son yemeğin' dedi
4 Mart, 10:51
Celsede ilk olarak geçen celsede sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığının belirlenmesi için istenen raporun Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nden geldiği belirtildi.
Mahkeme başkanının raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu açıkladı. Raporun okunmasının ardından savcı mütalaasını verdi.
Savcı mütalaasında, sanık Kıncı için eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Suç kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve yaraların niteliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı isteği de mütalaada yer aldı.
Mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatı, mütalaaya savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Kıncı´nın tutukluluk halinin devamına karar verip ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.
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