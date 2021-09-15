https://tr.sputniknews.com/20210915/bursada-bir-adam-20-metre-yuksekligindeki-direge-cikip-uyudu-1048911418.html

Bursa'da bir adam 20 metre yükseklikteki direğe çıkıp uyudu

Bursa'da bir adam 20 metre yükseklikteki direğe çıkıp uyudu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre alkollü olan ve baz istasyonunun bulunduğu direğe çıkan bir adam yatıp, uyudu. Polis ekiplerinin uzun süre uyandırmaya... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T02:55+0300

2021-09-15T02:55+0300

2021-09-15T03:05+0300

yaşam

bursa

uyku

baz istasyonu

direk

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İnegöl ilçesinde 40 yaşındaki Tayfun A., baz istasyonunun bulunduğu 20 metre yüksekliğindeki direğe tırmandı.Yaklaşık 10 metre yüksekliğe çıkan Tayfun A., oturduktan sonra bulunduğu yerde uyudu.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Tayfun A.'yı direkte yatar vaziyette gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri Tayfun A.'yı seslenerek uyandırmaya çalıştı. Bir süre sonra uyanan Tayfun A., kendi imkanıyla çıktığı direkten indi.Polis ekiplerine, direğe ne zaman ve nasıl çıktığını hatırlamadığını söyleyen Tayfun A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

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bursa, uyku, baz istasyonu, direk