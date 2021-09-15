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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210915/butce-agustosta-408-milyar-lira-fazla-verdi-1048919700.html
Bütçe, ağustosta 40.8 milyar lira fazla verdi
Bütçe, ağustosta 40.8 milyar lira fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 40.84 milyar lira fazla verdi. Bütçede 8 aylık açık 37 milyar 507 milyon TL oldu. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T11:47+0300
2021-09-15T11:47+0300
2021-09-15T11:47+0300
ekonomi
tl
para
bütçe açığı
hazine ve maliye bakanlığı
bütçe
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Merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 40 milyar 837 milyon TL fazla verdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; ağustos ayında bütçe giderleri 105.7 milyar TL, bütçe gelirleri 146.5 milyar TL oldu. Faiz dışı denge ise 54.49 milyar lira fazla verdi.Bütçede 8 aylık açık 37 milyar 507 milyon TL oldu. Ocak - Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 910.1 milyar TL, bütçe gelirleri 872.6 milyar TL ve bütçe açığı 37.5 milyar TL oldu.
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tl, para, bütçe açığı, hazine ve maliye bakanlığı, bütçe
Bütçe, ağustosta 40.8 milyar lira fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 40.84 milyar lira fazla verdi. Bütçede 8 aylık açık 37 milyar 507 milyon TL oldu.
Merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 40 milyar 837 milyon TL fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; ağustos ayında bütçe giderleri 105.7 milyar TL, bütçe gelirleri 146.5 milyar TL oldu. Faiz dışı denge ise 54.49 milyar lira fazla verdi.
Bütçede 8 aylık açık
37 milyar 507 milyon TL oldu. Ocak - Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 910.1 milyar TL, bütçe gelirleri 872.6 milyar TL ve bütçe açığı 37.5 milyar TL oldu.