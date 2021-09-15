https://tr.sputniknews.com/20210915/cihat-yayci-15-temmuz-basarili-olsaydi-batidan-yunanistan-guneyden-isid-turkiyeyi-isgal-edecekti-1048916177.html

Cihat Yaycı: 15 Temmuz başarılı olsaydı batıdan Yunanistan, güneyden IŞİD Türkiye'yi işgal edecekti

Cihat Yaycı: 15 Temmuz başarılı olsaydı batıdan Yunanistan, güneyden IŞİD Türkiye'yi işgal edecekti

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'un 'Türkiye'nin batı tarafından parçalanması stratejisinin hayata geçirilmesi' olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T09:41+0300

2021-09-15T09:41+0300

2021-09-15T09:41+0300

türkiye

işid

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yunanistan

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darbe

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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Ulusal TV'de katıldığı bir programda Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.Cihat Yaycı, "15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye'de bir iç karışıklık olacaktı. PYD ve IŞİD, aşağıdan gelecekti, Yunanistan da batıdan gelecekti. Sanmasınlar ki Türkiye'de bir darbe olup yeni bir düzen gelecekti. Türkiye'de hesaplanan şey bir iç karışıklık ve Türkiye'nin batı tarafından parçalanması stratejisinin hayata geçirilmesiydi" dedi.

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işid, türkiye, yunanistan, politika, darbe