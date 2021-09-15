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Çin'de Evergrande protestoları: İnşaat şirketi borçlarını park alanı vererek ödemeyi teklif etti
Çin'de Evergrande protestoları: İnşaat şirketi borçlarını park alanı vererek ödemeyi teklif etti
Çin'de gayrimenkul devi Evergrande şirketinin, yatırımcılarına borçlarını nakit yerine park alanı ve mülk ile ödemeyi teklif etmesinin ardından ülkede... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T15:24+0300
2021-09-15T15:24+0300
çin
protesto
evergrande
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Çin’in ikinci büyük gayrimenkul geliştirme ve inşaat şirketi Evergrande Group'a ilişkin süreç ülke gündemi ve Asya piyasalarının odağında yer almaya devam ediyor.Şirket, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde temerrüt korkusunu körüklerken emlak alıcıları, tahvil sahipleri ve müteahhitler arasında da panik yarattı. Evergrande, 20 Eylül’de vadesi gelecek 300 milyar dolarlık kredi faiz ödemesini yapamayacağını bankalara iletti. Şirket, birçok kesim tarafından 3 gündür protesto ediliyor.Son olarak, yatırımcılara borçlarını da nakit para yerine mülk ve park yeri vererek ödeme yapmayı teklif eden Evergrande Group yine vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Şirketin merkez binası önünde toplanan kalabalık, "Paramızı geri ver" sloganları attı. Protestolara katılan bir kadın, "Bize dükkanlar, kreşler ve araziler teklif ettiler ama onları kullanamıyoruz. Hiçbirimiz bunu istemiyoruz" dedi.Uzmanlar firmanın, müşterilerden ön ödeme almasına rağmen bir milyondan fazla gayrimenkulü inşa etmediğini belirtiyor. Geçen hafta Çin düzenleyici kuruluşu, Evergrande Group’un 300 milyar doları aşan borçlarının ödeme tarihlerini kreditörlerle yeniden müzakere edebilmesinin önünü açmış, holding bazı banka ve tröstlerle borç ödeme tarihlerinin ötelenmesi için görüşmelerde bulunmuştu.Evergrande önceki gün açıklama yaparak iflas ettiği iddialarını yalanlamış, bazı zorluklar yaşandığını ancak normal faaliyetlerini sürdürmek ve müşterilerinin haklarını korumak için gereken herşeyi yaptıklarını açıklamıştı.Kredi derecelendirme kuruluşu S&amp;P gelişmelerin ardından Evergrande’nin notunu CC’ye indirdi, görünüm negatif.
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çin, protesto, evergrande

Çin'de Evergrande protestoları: İnşaat şirketi borçlarını park alanı vererek ödemeyi teklif etti

15:24 15.09.2021
© AFP 2021 / NOEL CELISEvergrande
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AFP 2021 / NOEL CELIS
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Çin'de gayrimenkul devi Evergrande şirketinin, yatırımcılarına borçlarını nakit yerine park alanı ve mülk ile ödemeyi teklif etmesinin ardından ülkede protestolar yeniden alevlendi.
Çin’in ikinci büyük gayrimenkul geliştirme ve inşaat şirketi Evergrande Group'a ilişkin süreç ülke gündemi ve Asya piyasalarının odağında yer almaya devam ediyor.
Şirket, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde temerrüt korkusunu körüklerken emlak alıcıları, tahvil sahipleri ve müteahhitler arasında da panik yarattı. Evergrande, 20 Eylül’de vadesi gelecek 300 milyar dolarlık kredi faiz ödemesini yapamayacağını bankalara iletti. Şirket, birçok kesim tarafından 3 gündür protesto ediliyor.
Son olarak, yatırımcılara borçlarını da nakit para yerine mülk ve park yeri vererek ödeme yapmayı teklif eden Evergrande Group yine vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Şirketin merkez binası önünde toplanan kalabalık, "Paramızı geri ver" sloganları attı.
Protestolara katılan bir kadın, "Bize dükkanlar, kreşler ve araziler teklif ettiler ama onları kullanamıyoruz. Hiçbirimiz bunu istemiyoruz" dedi.
Uzmanlar firmanın, müşterilerden ön ödeme almasına rağmen bir milyondan fazla gayrimenkulü inşa etmediğini belirtiyor.
Geçen hafta Çin düzenleyici kuruluşu, Evergrande Group’un 300 milyar doları aşan borçlarının ödeme tarihlerini kreditörlerle yeniden müzakere edebilmesinin önünü açmış, holding bazı banka ve tröstlerle borç ödeme tarihlerinin ötelenmesi için görüşmelerde bulunmuştu.
Evergrande önceki gün açıklama yaparak iflas ettiği iddialarını yalanlamış, bazı zorluklar yaşandığını ancak normal faaliyetlerini sürdürmek ve müşterilerinin haklarını korumak için gereken herşeyi yaptıklarını açıklamıştı.
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P gelişmelerin ardından Evergrande’nin notunu CC’ye indirdi, görünüm negatif.
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