https://tr.sputniknews.com/20210915/cinde-evergrande-protestolari-insaat-sirketi-borclarini-park-alani-vererek-odemeyi-teklif-etti-1048927626.html

Çin'de Evergrande protestoları: İnşaat şirketi borçlarını park alanı vererek ödemeyi teklif etti

Çin'de Evergrande protestoları: İnşaat şirketi borçlarını park alanı vererek ödemeyi teklif etti

Çin'de gayrimenkul devi Evergrande şirketinin, yatırımcılarına borçlarını nakit yerine park alanı ve mülk ile ödemeyi teklif etmesinin ardından ülkede... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T15:24+0300

2021-09-15T15:24+0300

2021-09-15T15:24+0300

çin

protesto

evergrande

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048926324_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_6f0217b0f41c726c0cb67bfd3b6aa248.jpg

Çin’in ikinci büyük gayrimenkul geliştirme ve inşaat şirketi Evergrande Group'a ilişkin süreç ülke gündemi ve Asya piyasalarının odağında yer almaya devam ediyor.Şirket, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde temerrüt korkusunu körüklerken emlak alıcıları, tahvil sahipleri ve müteahhitler arasında da panik yarattı. Evergrande, 20 Eylül’de vadesi gelecek 300 milyar dolarlık kredi faiz ödemesini yapamayacağını bankalara iletti. Şirket, birçok kesim tarafından 3 gündür protesto ediliyor.Son olarak, yatırımcılara borçlarını da nakit para yerine mülk ve park yeri vererek ödeme yapmayı teklif eden Evergrande Group yine vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Şirketin merkez binası önünde toplanan kalabalık, "Paramızı geri ver" sloganları attı. Protestolara katılan bir kadın, "Bize dükkanlar, kreşler ve araziler teklif ettiler ama onları kullanamıyoruz. Hiçbirimiz bunu istemiyoruz" dedi.Uzmanlar firmanın, müşterilerden ön ödeme almasına rağmen bir milyondan fazla gayrimenkulü inşa etmediğini belirtiyor. Geçen hafta Çin düzenleyici kuruluşu, Evergrande Group’un 300 milyar doları aşan borçlarının ödeme tarihlerini kreditörlerle yeniden müzakere edebilmesinin önünü açmış, holding bazı banka ve tröstlerle borç ödeme tarihlerinin ötelenmesi için görüşmelerde bulunmuştu.Evergrande önceki gün açıklama yaparak iflas ettiği iddialarını yalanlamış, bazı zorluklar yaşandığını ancak normal faaliyetlerini sürdürmek ve müşterilerinin haklarını korumak için gereken herşeyi yaptıklarını açıklamıştı.Kredi derecelendirme kuruluşu S&P gelişmelerin ardından Evergrande’nin notunu CC’ye indirdi, görünüm negatif.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, protesto, evergrande