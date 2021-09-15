Altıncı Anadolu Medya Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2023 Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Anadolu basını, demokrasinin beslenmesi ve sağlıklı işlemesi bakımından hayati öneme sahiptir. Medyamızın yüz akları, tüm değerleri milleti aşağılayan mankurtlar değil millete hizmet etmeyi şeref kabul edenlerdir.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi tarihi bir reformu hayata geçirdik.
Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık.
2023, Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz.
Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır, başaramayacaklar.
(2023 seçimleri) Bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesidir ne parti meselesidir.
Artık yönlendirebilecekleri bir Türkiye yok. Özal ve Menderes'in başlattığı kalkınma hamlesini en üst seviyeye çıkardık. Bölgede söz sahibi Türkiye olduğunu gösterdik.