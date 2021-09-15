Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür

Anadolu basını, demokrasinin beslenmesi ve sağlıklı işlemesi bakımından hayati öneme sahiptir. Medyamızın yüz akları, tüm değerleri milleti aşağılayan mankurtlar değil millete hizmet etmeyi şeref kabul edenlerdir. Anadolu basını, demokrasinin beslenmesi ve sağlıklı işlemesi bakımından hayati öneme sahiptir. Medyamızın yüz akları, tüm değerleri milleti aşağılayan mankurtlar değil millete hizmet etmeyi şeref kabul edenlerdir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi tarihi bir reformu hayata geçirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi tarihi bir reformu hayata geçirdik.

Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık. Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık.

2023, Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz. 2023, Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz.

Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır, başaramayacaklar. Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır, başaramayacaklar.

(2023 seçimleri) Bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesidir ne parti meselesidir. (2023 seçimleri) Bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesidir ne parti meselesidir.