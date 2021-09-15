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https://tr.sputniknews.com/20210915/dakikalar-icinde-banka-hesabini-bosalttilar-1048917329.html
Dakikalar içinde banka hesabını boşalttılar
Dakikalar içinde banka hesabını boşalttılar
İslam Topal’ın mobil bankacılık hesabı, bir gece yarısı uykuda olduğu sırada boşaltıldı. Topal’ın şikayeti üzerine Samet Altay ve Rüstem Mert hakkında 10 yıla... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T10:09+0300
2021-09-15T10:09+0300
türkiye
istanbul
banka
ekonomi
para
dolandırıcılık
şikayet
hesap
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Banka hesaplarına yönelik siber suçların son kurbanı, İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki oto tamircisi İslam Topal oldu.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre İstanbul, Gaziantep ve Balıkesir üçgeninde dakikalar içinde yaşanan olaylar zincirinin başında, Topal’ın mobil bankacılık hesabının ele geçirilmesi yer aldı. Dava dosyasına göre olay 11 Ekim 2020 gece yarısı yaşandı. Eşi ve çocuğu ile yaşayan Topal, saat 03.00 gibi lavaboya gitmek üzere uyandı. Topal, uyanır uyanmaz gözü telefonuna ilişti. Topal, saatlerdir telefonunu eline almadığı halde, cihazın ışığının açık olduğunu fark etti. Özel bir bankaya ait mobil hesabından işlem yapıldığını fark eden Topal hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradı.Topal, telefonun diğer ucundaki kişiye “Hesabımda şüpheli işlemler yapıldığını düşünüyorum. Kontrol eder misiniz” dedi. Görevli, birkaç saniye içinde Topal’a olanları anlattı. Dosyaya göre dolandırıcılar Topal’ın internet bankacılığını ele geçirip paraları dakikalar içinde hesaplarına aktardı.İlk olarak Topal’ın 1605 doları bozdurularak TL hesabına aktarılmış. TL hesabında bulunan 15 bin TL saat 02.18’de Aydın Germencik’te yaşayan Rüstem Mert’in hesabına gönderildi. Bu işlemden 25 dakika sonra bu kez Topal’ın, kredi kartı avans hesabından kalan 10 bin TL bakiye çekilerek İzmir’de yaşayan Samet Altay’ın hesabına aktarıldı. Rüstem Mert’in hesabına gelen paranın 9 bin 500 lirası saat 02.23 ile 02.25 arası Gaziantep’teki ATM’den çekildi. 5.500 lira ise yine Aydın’da yaşadığı öğrenilen Murat V.’nin hesabına aktarıldı. Samet Altay’ın hesabına saat 02.43’te gelen para ise 02.50 ile 02.54 arası Ayvalık’ta çekildi.10 yıla kadar hapis talebiİslam Topal, olayın olduğu günün sabahı doğrudan savcılığa başvuruda bulundu. Yürütülen soruşturma sonrası Rüstem Mert ile Samet Altay’ın izine ulaşıldı. Samet Altay polis ifadesinde, hesabına gelen paradan haberinin olmadığını öne sürdü. Rüstem Mert ise olaydan bir süre önce kimlik kartını kaybettiğini, birilerinin, kendi adına hesap numarası açmış olabileceği yanıtını verdi. Rüstem Mert, hesabına 5 bin 500 lira gönderdiği Murat V.’nin ise çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek “Ancak ne benim ne Murat’ın olay ile ilgisi yok” dedi. Savcılık, iki kişi hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açtı. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması kasım ayında.Bankaya da davaCeza davasının yanı sıra, ilgili bankaya da tazminat davası açtıklarını belirten Av. Nihal Tavlan “Banka, internet bankacılığı sistemini müşterilerine sunuyor. Dolayısıyla bankanın, güvenliğe yönelik tüm tedbirleri alması gerekir. İnternet bankacılığında normal bankacılık işlemlerine nazaran bankaların ek yükümlülükleri de bulunuyor. Yargıtay’ın da emsal kararları var” dedi.
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istanbul, banka, ekonomi, para, dolandırıcılık, şikayet, hesap

Dakikalar içinde banka hesabını boşalttılar

10:09 15.09.2021
© AAtelefon - telefon görüşmesi
telefon - telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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İslam Topal’ın mobil bankacılık hesabı, bir gece yarısı uykuda olduğu sırada boşaltıldı. Topal’ın şikayeti üzerine Samet Altay ve Rüstem Mert hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Banka hesaplarına yönelik siber suçların son kurbanı, İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki oto tamircisi İslam Topal oldu.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre İstanbul, Gaziantep ve Balıkesir üçgeninde dakikalar içinde yaşanan olaylar zincirinin başında, Topal’ın mobil bankacılık hesabının ele geçirilmesi yer aldı.
Dava dosyasına göre olay 11 Ekim 2020 gece yarısı yaşandı. Eşi ve çocuğu ile yaşayan Topal, saat 03.00 gibi lavaboya gitmek üzere uyandı. Topal, uyanır uyanmaz gözü telefonuna ilişti. Topal, saatlerdir telefonunu eline almadığı halde, cihazın ışığının açık olduğunu fark etti. Özel bir bankaya ait mobil hesabından işlem yapıldığını fark eden Topal hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradı.
Topal, telefonun diğer ucundaki kişiye “Hesabımda şüpheli işlemler yapıldığını düşünüyorum. Kontrol eder misiniz” dedi. Görevli, birkaç saniye içinde Topal’a olanları anlattı. Dosyaya göre dolandırıcılar Topal’ın internet bankacılığını ele geçirip paraları dakikalar içinde hesaplarına aktardı.
İlk olarak Topal’ın 1605 doları bozdurularak TL hesabına aktarılmış. TL hesabında bulunan 15 bin TL saat 02.18’de Aydın Germencik’te yaşayan Rüstem Mert’in hesabına gönderildi. Bu işlemden 25 dakika sonra bu kez Topal’ın, kredi kartı avans hesabından kalan 10 bin TL bakiye çekilerek İzmir’de yaşayan Samet Altay’ın hesabına aktarıldı.
Rüstem Mert’in hesabına gelen paranın 9 bin 500 lirası saat 02.23 ile 02.25 arası Gaziantep’teki ATM’den çekildi. 5.500 lira ise yine Aydın’da yaşadığı öğrenilen Murat V.’nin hesabına aktarıldı. Samet Altay’ın hesabına saat 02.43’te gelen para ise 02.50 ile 02.54 arası Ayvalık’ta çekildi.

10 yıla kadar hapis talebi

İslam Topal, olayın olduğu günün sabahı doğrudan savcılığa başvuruda bulundu. Yürütülen soruşturma sonrası Rüstem Mert ile Samet Altay’ın izine ulaşıldı. Samet Altay polis ifadesinde, hesabına gelen paradan haberinin olmadığını öne sürdü.
Rüstem Mert ise olaydan bir süre önce kimlik kartını kaybettiğini, birilerinin, kendi adına hesap numarası açmış olabileceği yanıtını verdi. Rüstem Mert, hesabına 5 bin 500 lira gönderdiği Murat V.’nin ise çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek “Ancak ne benim ne Murat’ın olay ile ilgisi yok” dedi.
Savcılık, iki kişi hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açtı. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması kasım ayında.

Bankaya da dava

Ceza davasının yanı sıra, ilgili bankaya da tazminat davası açtıklarını belirten Av. Nihal Tavlan “Banka, internet bankacılığı sistemini müşterilerine sunuyor. Dolayısıyla bankanın, güvenliğe yönelik tüm tedbirleri alması gerekir. İnternet bankacılığında normal bankacılık işlemlerine nazaran bankaların ek yükümlülükleri de bulunuyor. Yargıtay’ın da emsal kararları var” dedi.
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