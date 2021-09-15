https://tr.sputniknews.com/20210915/danimarkada-muebbet-hapis-yatanlara-romantik-iliski-yasagi-1048930862.html

Danimarka'da müebbet hapis yatanlara romantik ilişki yasağı

Danimarka'da müebbet hapis yatanlara romantik ilişki yasağı

Danimarka Adalet bakanlığı, ülkede ömür boyu hapis cezası yatan mahkumların, yeni romantik ilişkilere başlamasının yasaklandığını açıkladı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T16:13+0300

2021-09-15T16:13+0300

2021-09-15T16:41+0300

danimarka

hapishane

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Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, "Menfur suçlar işleyen mahpusların, sempati ve ilgi kazanmak için gençlerle temasa geçmelerinin son yıllarda iğrenç örneklerini gördük. Bu kesinlikle durdurulmalı" dedi.Haekkerup, "Ömür boyu hapis cezasına çaptırılmış olanlar, cezaevlerimizi, suçlarıyla övünmek medya platformu ya da flört merkezleri olarak kullanmamalı" diye konuştu. 'Yeni ilişki yasağı' yasası, bir mahkumun cezasının ilk 10 yılı boyunca geçerli olacak ve bu kişilerin yalnızca tutukluluktan önce yakın olduğu kişilerle mektup veya telefon görüşmelerine izin verilecek. Ayrıca, uzun süreli mahkumların sosyal medyada suçlarıyla ilgili paylaşım yapmalarına izin verilmeyecek. Karar, birkaç ay önce 17 yaşındaki bir kızın Nisan 2018'de İsveçli gazeteci Kim Wall'un denizaltısı UC3 Nautilus'da öldürülmesinden suçlu bulunan Peter Madsen'e aşık olduğunu açıklamasının ardından geldi. Çarşamba günü onaylanan tasarı, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

danimarka

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danimarka, hapishane