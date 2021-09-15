Dışarı çıkamayan eşi için binanın dışına ahşaptan asansör yaptı

© İHA “Sonrasında evimin bir tarafından dışarıya kapı açıp asansör koymak istedim. Bazı ustalar ile görüştüm ancak benden 10 bin TL para istedi” diyen Okur, “Bu rakam bana çok geldiği için kendim ahşaptan yapmak istedim. Yaklaşık 25 yıllık akasya ağaçlarım vardı ve bu ağaçlar ile bu işi yapmaya karar verdim. 500 kilogram yük taşıyan motor kullandım ve asansörü yapmaya başladı. Çok şükür hedefime de ulaştım, çok da orijinal bir şekilde güzel oldu. Görenler de demir olduğunu zannediyorlar. 'Ahşaptan olmaz' dediler ama benim yaptığım çok da güzel oldu” diye konuştu.