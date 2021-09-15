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Doç. Dr. Duran Tok: Kovid-19'a karşı gelişen antikorlar, kansere zarar verebiliyor
Doç. Dr. Duran Tok: Kovid-19'a karşı gelişen antikorlar, kansere zarar verebiliyor
‘Koronavirüsün akciğer kanserini taklit etmesi’ gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren uzmanlara göre Kovid-19’a karşı gelişen antikorlar, kansere... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-15T10:07+0300
koronavirüs
tümör
antikor
akciğer
koronavirüs
akciğer kanseri
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Kahramanmaraş’ta yaşayan N.T.'nin, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen tomografisinde sağ akciğerinde 4 santimetre çapında tümör tespit edildi. Kanser olabileceği şüphesiyle yapılan ileri tetkikler sonrası N.T.’ye akciğer kanseri teşhisi kondu ve acil ameliyat kararı verildi. Ameliyat öncesi N.T.’nin Kovid-19 testi pozitif çıkınca operasyon ertelendi. Koronavirüs tedavisine başlanan N.T.’nin son testi negatif çıktı ve 'Kovid-19’un kanseri taklit ettiği' anlaşıldı. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre doktorlar, benzer yanıltıcı tablolara daha önce de rastladıklarını belirtti ve N.T.’nin durumunun dünya tıp literatüründe ilk olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.'Kovid-19 akciğer tutulumunun kanserle karışma ihtimali çok nadir'Radyoloji Uzmanı Dr. Güner Sönmez, akciğer lezyonlarının birçok patolojiyi taklit ettiğini belirterek, “Zatürrenin de bazı durumlarda tümörü taklit ettiğini görürüz. Zatürrenin neden olduğu görüntü yuvarlak beyaz olabilir ve bu durum bazen kitle veya tümörle karışabilir. Bunun ayrımı için ilaçlı toraks çekeriz. Tanı için tomografi tek başına yeterli değildir. Tomografide kitle şüphesi varsa, hastanın eski filmleri de değerlendirilir. İleri tetkik dediğimiz, PET CT, MR uygulamaları yapılır. Tomografide kitle gördüm, haftaya ameliyat edelim diye bir şey söz konusu değildir. Kovid-19 akciğer tutulumunun kanserle karışma ihtimali çok nadir, bu lezyon için direkt ameliyat düşünmek ise bence imkansızdır” dedi.‘Kanser hücrelerini küçültebilir'Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise Kahramanmaraş’taki hastanın öyküsüne ilişkin “Meslek yaşantım ve Kovid-19 sürecinde ilk kez böylesini duydum” derken, şu bilgileri paylaştı:
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tümör, antikor, akciğer, koronavirüs, akciğer kanseri

Doç. Dr. Duran Tok: Kovid-19'a karşı gelişen antikorlar, kansere zarar verebiliyor

10:06 15.09.2021 (güncellendi: 10:07 15.09.2021)
© AAKoronavirüs, hastane, yoğun bakım, doktor
Koronavirüs, hastane, yoğun bakım, doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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‘Koronavirüsün akciğer kanserini taklit etmesi’ gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren uzmanlara göre Kovid-19’a karşı gelişen antikorlar, kansere zarar verebiliyor. Ancak 14 günde tümörü yok etmesi söz konusu olamaz.
Kahramanmaraş’ta yaşayan N.T.'nin, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen tomografisinde sağ akciğerinde 4 santimetre çapında tümör tespit edildi.
Kanser olabileceği şüphesiyle yapılan ileri tetkikler sonrası N.T.’ye akciğer kanseri teşhisi kondu ve acil ameliyat kararı verildi. Ameliyat öncesi N.T.’nin Kovid-19 testi pozitif çıkınca operasyon ertelendi. Koronavirüs tedavisine başlanan N.T.’nin son testi negatif çıktı ve 'Kovid-19’un kanseri taklit ettiği' anlaşıldı.
Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre doktorlar, benzer yanıltıcı tablolara daha önce de rastladıklarını belirtti ve N.T.’nin durumunun dünya tıp literatüründe ilk olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

'Kovid-19 akciğer tutulumunun kanserle karışma ihtimali çok nadir'

Radyoloji Uzmanı Dr. Güner Sönmez, akciğer lezyonlarının birçok patolojiyi taklit ettiğini belirterek, “Zatürrenin de bazı durumlarda tümörü taklit ettiğini görürüz. Zatürrenin neden olduğu görüntü yuvarlak beyaz olabilir ve bu durum bazen kitle veya tümörle karışabilir. Bunun ayrımı için ilaçlı toraks çekeriz. Tanı için tomografi tek başına yeterli değildir. Tomografide kitle şüphesi varsa, hastanın eski filmleri de değerlendirilir. İleri tetkik dediğimiz, PET CT, MR uygulamaları yapılır. Tomografide kitle gördüm, haftaya ameliyat edelim diye bir şey söz konusu değildir. Kovid-19 akciğer tutulumunun kanserle karışma ihtimali çok nadir, bu lezyon için direkt ameliyat düşünmek ise bence imkansızdır” dedi.

‘Kanser hücrelerini küçültebilir'

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise Kahramanmaraş’taki hastanın öyküsüne ilişkin “Meslek yaşantım ve Kovid-19 sürecinde ilk kez böylesini duydum” derken, şu bilgileri paylaştı:
“Kovid-19, zatürre tablosunda akciğer kanserini taklit etme ihtimali vardır. Ancak N.T.’nin durumunu 14 gün içinde değişmesi gerçekten soru işaretlerine neden oluyor. Kanser teşhisi konulmuş bir hastanın Kovid-19 tedavisi görürken, kanser hücrelerinin küçüldüğünü biliyoruz. Kovid-19’a karşı gelişen antikorlar, kansere zarar verebiliyor. Ancak 14 günlük sürede böyle bir durumun oluşması söz konusu olamaz. Kovid-19 zatürre veya mantarla görüldüğünde farklı bir imaj dediğimiz görüntü ortaya çıkıp, yanıltıcı olabilir. Kovid-19 geçiren bir hastanın akciğer görüntüsü dediğimiz tablosu 1.5 ay ile 3 ay arasında kaybolmaz. Belki N.T ikinci kez Kovid-19 hastalığını geçiriyordu. Kanser sanılan lekeler ilk koronanın lekeleri de olabilir.”
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