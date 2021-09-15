https://tr.sputniknews.com/20210915/duma-secimlerini-55-ulkeden-250-uluslararasi-gozlemci-izleyecek-1048925364.html

Duma seçimlerini 55 ülkeden 250 uluslararası gözlemci izleyecek

Duma seçimlerini 55 ülkeden 250 uluslararası gözlemci izleyecek

Rusya Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova, 17-19 Eylül'de yapılacak Duma seçimlerinde 55 ülkeden yaklaşık 250 uluslararası gözlemcinin görev... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T14:37+0300

2021-09-15T14:37+0300

2021-09-15T14:37+0300

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duma

seçim

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Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Pamfilova, "Şu an itibarıyla ön verilere göre 55 ülkeden 249 uluslararası gözlemci seçimlere katılacağını doğruladı. Bunların uzman değil, uluslararası gözlemci statüsüne sahip kişiler olduğunun altını çiziyorum" dedi.Uluslararası gözlemin önemli olduğunu ancak en önemli hususun vatandaşların Merkezi Seçim Komitesi'ne güven duyması olduğunu kaydeden Pamfilova, "Bu aynı zamanda seçimlerin meşruiyetinin de en temel kriteri" ifadelerini kullandı.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri ile çeşitli düzeylerdeki bölgelerdeki seçimler, 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Seçimlerde 450 Duma milletvekili, 9 bölge lideri ile 39 bölgede milletvekili için sandık başına gidilecek.

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