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Durdurulan TIR'dan 69 düzensiz göçmen çıktı
Durdurulan TIR'dan 69 düzensiz göçmen çıktı
Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan TIR'dan 69 düzensiz göçmen çıktı. Yapılan inceleme sonucu TIR'ın Van'dan İstanbul'a düzensiz göçmen... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T19:48+0300
2021-09-15T19:48+0300
2021-09-15T19:48+0300
türkiye
afganistan
pakistan
göçmen
tokat
niksar
düzensiz göç
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 69 düzensiz göçmen yakalandı.İran sınırını geçtikten sonra Van'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan 34 yaşındaki T.K. idaresindeki TIR, D-100 kara yolunda polis ekiplerince durduruldu.TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, saman balyalarının arkasına gizlendikleri tespit edilen 3'ü kadın 69 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenin bulunduğu belirlendi.Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.TIR sürücüsü gözaltına alındı.Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.
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afganistan, pakistan, göçmen, tokat, niksar, düzensiz göç
Durdurulan TIR'dan 69 düzensiz göçmen çıktı
Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan TIR'dan 69 düzensiz göçmen çıktı. Yapılan inceleme sonucu TIR'ın Van'dan İstanbul'a düzensiz göçmen taşıdığı belirlendi, sürücü gözaltına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 69 düzensiz göçmen yakalandı.
İran sınırını geçtikten sonra Van'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan 34 yaşındaki T.K. idaresindeki TIR, D-100 kara yolunda polis ekiplerince durduruldu.
TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, saman balyalarının arkasına gizlendikleri tespit edilen 3'ü kadın 69 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenin bulunduğu belirlendi.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.
TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.