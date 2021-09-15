Ergin Ataman: Ünal Aysal bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda medya mensuplarıyla bir araya geldi.NTV Spor'da yer alan habere göre Ataman, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için şunları söyledi:"Türk milli takımını çalıştırabilecek 5-6 Türk antrenör var. Türk Milli takımının başında Türk hoca olmalı. Üst düzey yabancı antrenör olabilir. Guidetti gibi. Ümit milli takımı antrenörünün başa geçmesi Türk Milli Takımının aşağılanmasıdır bana göre."Ataman, 6 yıl önce dönemin Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ile arasındaki diyalogdan söz ederken, "Ünal Aysal 6 sene önce bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu" dedi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönem Başkan Ünal Aysal ile arasında geçen konuşmayı anlattı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda medya mensuplarıyla bir araya geldi.
NTV Spor'da yer alan habere göre Ataman, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için şunları söyledi:
"Türk milli takımını çalıştırabilecek 5-6 Türk antrenör var. Türk Milli takımının başında Türk hoca olmalı. Üst düzey yabancı antrenör olabilir. Guidetti gibi. Ümit milli takımı antrenörünün başa geçmesi Türk Milli Takımının aşağılanmasıdır bana göre."
Ataman, 6 yıl önce dönemin Galatasaray Başkanı ÜnalAysal ile arasındaki diyalogdan söz ederken, "Ünal Aysal 6 sene önce bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu" dedi.