https://tr.sputniknews.com/20210915/ergin-ataman-unal-aysal-bana-futbol-takimini-calistirip-calistiramayacagimi-sordu-1048921049.html

Ergin Ataman: Ünal Aysal bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu

Ergin Ataman: Ünal Aysal bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönem Başkan Ünal Aysal ile arasında geçen konuşmayı anlattı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T12:39+0300

2021-09-15T12:39+0300

2021-09-15T12:39+0300

yaşam

basketbol

anadolu efes

galatasaray

futbol

teknik direktör

ünal aysal

ergin ataman

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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda medya mensuplarıyla bir araya geldi.NTV Spor'da yer alan habere göre Ataman, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için şunları söyledi:"Türk milli takımını çalıştırabilecek 5-6 Türk antrenör var. Türk Milli takımının başında Türk hoca olmalı. Üst düzey yabancı antrenör olabilir. Guidetti gibi. Ümit milli takımı antrenörünün başa geçmesi Türk Milli Takımının aşağılanmasıdır bana göre."Ataman, 6 yıl önce dönemin Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ile arasındaki diyalogdan söz ederken, "Ünal Aysal 6 sene önce bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu" dedi.

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basketbol, anadolu efes, galatasaray, futbol, teknik direktör, ünal aysal, ergin ataman