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Ergin Ataman: Ünal Aysal bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu
Ergin Ataman: Ünal Aysal bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönem Başkan Ünal Aysal ile arasında geçen konuşmayı anlattı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T12:39+0300
2021-09-15T12:39+0300
yaşam
basketbol
anadolu efes
galatasaray
futbol
teknik direktör
ünal aysal
ergin ataman
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda medya mensuplarıyla bir araya geldi.NTV Spor'da yer alan habere göre Ataman, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için şunları söyledi:"Türk milli takımını çalıştırabilecek 5-6 Türk antrenör var. Türk Milli takımının başında Türk hoca olmalı. Üst düzey yabancı antrenör olabilir. Guidetti gibi. Ümit milli takımı antrenörünün başa geçmesi Türk Milli Takımının aşağılanmasıdır bana göre."Ataman, 6 yıl önce dönemin Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ile arasındaki diyalogdan söz ederken, "Ünal Aysal 6 sene önce bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu" dedi.
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basketbol, anadolu efes, galatasaray, futbol, teknik direktör, ünal aysal, ergin ataman

Ergin Ataman: Ünal Aysal bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu

12:39 15.09.2021
© DHAErgin Ataman
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© DHA
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönem Başkan Ünal Aysal ile arasında geçen konuşmayı anlattı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda medya mensuplarıyla bir araya geldi.
NTV Spor'da yer alan habere göre Ataman, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için şunları söyledi:
"Türk milli takımını çalıştırabilecek 5-6 Türk antrenör var. Türk Milli takımının başında Türk hoca olmalı. Üst düzey yabancı antrenör olabilir. Guidetti gibi. Ümit milli takımı antrenörünün başa geçmesi Türk Milli Takımının aşağılanmasıdır bana göre."
Ataman, 6 yıl önce dönemin Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ile arasındaki diyalogdan söz ederken, "Ünal Aysal 6 sene önce bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu" dedi.
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