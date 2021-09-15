https://tr.sputniknews.com/20210915/ergin-atamandan-stefan-kuntz-elestirisi-turk-futbolunun-asagilanmasidir-1048941983.html

Ergin Ataman'dan Stefan Kuntz eleştirisi: Türk futbolunun aşağılanmasıdır

Ergin Ataman'dan Stefan Kuntz eleştirisi: Türk futbolunun aşağılanmasıdır

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, A Mili Futbol Takımı'nın başına Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz'un... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T22:22+0300

2021-09-15T22:22+0300

2021-09-15T22:30+0300

türkiye

ergin ataman

stefan kuntz

a milli futbol takımı

teknik direktör

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Dijital ortamda medya mensuplarıyla bir araya gelen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Şenol Güneş'ten boşalan A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için basında Stefan Kuntz'un adını okuduğunu dile getirdi.Bir dönem Beşiktaş'ta da futbol oynayan Kuntz'un kulüp veya A Milli Takım seviyesinde kendisini ispat etmediğini aktaran Ataman şunları söyledi:Ergin Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Futbol antrenörlerimizin de buna sesleri çıkmıyor. Açıkçası şaşırıyorum. Yabancı antrenöre hiçbir zaman karşı değilim. Löw, Guardiola, Mourinho gibi Avrupa'da 20-30 antrenör var. Türkiye'yi çok seven, gücüne çok inanan bir kişiyim. Türk insanının çok şeyler başaracağına inanan birisiyim. Türk Milli Takımı da tarihin en iyi jenerasyonu yakalamış durumda. Şenol hoca ile bir uyumsuzluk ve şanssızlık oldu ama bu takımın başına mutlaka çok kariyerli, bütün oyunların ona ve başarılarına saygı duyacağı, tüm oyuncuların üzerinde bir teknik direktör getirilmesinden yanayım. Futbol hocalarından ve futbol kamuoyundan ses gelmesini de bekliyorum."Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü, ay-yıldızlı takımı çalıştırma kapasitesine sahip birçok Türk teknik adamın olduğuna değinerek şunları söyledi:Ergin Ataman, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın 6-7 yıl önce kendisine futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağını sorduğunu söyledi.Ataman, "Futbol takımı teknik direktörlüğü için hiç teklif aldınız mı?" şeklindeki soru üzerine, "Basketbolda Avrupa'nın en iyi ve elit antrenörleri arasına girdikten sonra futbol takımı çalıştırmak gibi bir düşüncem olamaz. Bu hep konuşuldu. Bir basketbol antrenörü 1-2 sene eğitim alırsam futbolda teknik direktörlük yapabilir. Bundan 6-7 sene önce Galatasaray Basketbol Takımı'nı çalıştırırken başkanımız Ünal Aysal, Galatasaray Futbol Takımı'nı da çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu. Resmi bir teklif değildi ama bir görüşme geçti. Ancak o dönemde, 1-2 yıllık bir eğitimden sonra bunu yapabileceğimi söylemiştim. Zaten başkan Ünal Aysal da bu tekliften 1-2 ay sonra başkanlığı bırakmıştı. İyi ki o yola girmemişiz çünkü şu anda 3. Lig'de sürünüyor olabilirdik" şeklinde görüş belirtti.Geride kalan sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Ataman, takımıyla üst üste 2. şampiyonluğu kovalayacaklarını dile getirdi.Anadolu Efes'te mutlu olduğunu ve başka bir kulüpten teklif almadığını söyleyen tecrübeli başantrenör, "Sezon içinde Anadolu Efes ile olan sözleşmemi uzattım. Burada çok mutluyum. Anadolu Efes bana göre şu anda Avrupa'nın en organize ve kurumsal basketbol kulübü. Burada güzel bir aile ortamı oluşturduk. Bu sinerjiyi bozmak istemedim. Avrupa Ligi şampiyonu olan bir antrenöre bütün kulüplerin ilgisi olur ama bunun önünü sözleşme imzalayarak kesmiştik. Herhangi bir transfer görüşmem olmadı" diye konuştu.'Geçen sezon Avrupa'nın en büyük kupasını kazandık''Bizim şampiyonluğumuza bahis oynamasınlar'Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonda 6-7 takımın şampiyonluk şansı olduğunu söyledi.Bahis şirketlerinin Anadolu Efes'i favori gördüğünün belirtilmesi üzerine Ataman, şunları kaydetti:Ergin Ataman, hem THY Avrupa Ligi hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde rekabet içinde olacakları Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile ilgili düşüncelerini dile getirerek, "Çok değerli bir antrenör. Türk basketboluna ve Fenerbahçe'ye çok şey katacağına eminim. Böyle kaliteli yabancı antrenörlerle rekabet içinde olmak çok güzel. Bunu yıllarca Obradovic ile yaşadım. Geçen sezon Igor Kokoskov ile yaşadım. Geçmişte Türkiye'de David Blatt, Dusan Ivkovic, Velimir Perasovic gibi kariyerli yabancı antrenörler çalıştı. Djordjevic de onlardan bir tanesi. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.Ataman, Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) başantrenör olarak giden ilk Avrupalı olmak istediğini vurguladı."NBA'de takım çalıştırmak çok zor. Bugüne kadar Avrupa'da başarılı olmuş hiçbir Avrupalı başantrenör, NBA'e başantrenör olarak gidemedi" diyen Ergin Ataman, şu açıklamayı yaptı:

https://tr.sputniknews.com/20210914/stefan-kuntz-turk-milli-takimi-icin-istanbulda-1048896093.html

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ergin ataman, stefan kuntz, a milli futbol takımı, teknik direktör