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https://tr.sputniknews.com/20210915/fatih-altayli-birakiniz-kudursunlar-esin-hocam-1048919328.html
Fatih Altaylı: Bırakınız kudursunlar Esin Hocam
Fatih Altaylı: Bırakınız kudursunlar Esin Hocam
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aşı karşıtlarının giyim kuşam üzerinden Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a karşı bir saldırı başlattığını söyledi. Altaylı... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T11:27+0300
2021-09-15T11:29+0300
türkiye
kıyafet
giyim
bilgi
fatih altaylı
habertürk gazetesi
esin davutoğlu şenol
aşı karşıtlığı
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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Bırakınız kudursunlar Esin Hocam' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Aşı karşıtlarının maskesini bir bilim kadını aşağı indirdi" diye başladı. Bu bilim kadınının Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol olduğunu belirten Altaylı, "Esin Hoca, pandeminin başından beri toplumu bilgilendirmek için canını dişine takmış koşturan bir bilim kadınımız. Dürüst, bildiğini söyleyen, kıvırmayan bir aydın. Aşıların devreye girmesinden bu yana da aşılarla ilgili en samimi bilgileri paylaşan hatta bir programda bu nedenle benimle tartışan bir hocamız" ifadesini kullandı. Altaylı, şunları kaydetti:"Aşı karşıtları ve bunları pompalayan 'cehalet ana bilim dalı'nın üyeleri şimdi Esin Davutoğlu Şenol’a yeni bir saldırı başlattılar. Ama kendisini bilgi ile yenemeyeceklerini bildikleri için saldırı 'giyim kuşam' üzerinden. 'Esin Hoca’ya çok da yakışan, giydiği askılı bir bluz üzerinden saldırıya geçtiler'Giydiği her şeyin kendisine çok yakıştığını ekrandan da sıklıkla söylediğim, şıklığına hayran olduğum Esin Hoca’ya çok da yakışan, giydiği askılı bir bluz üzerinden saldırıya geçtiler. Bu saldırıyı başlatan ise bir kadın. 'Kombinezonlu Esin' diyerek hücum ediyorlar. Çünkü söyleyecek bilimsel, elle tutulur bir laf olmayınca kılık kıyafet üzerinden saldırmak en kolayı. 'Bu saldırının nedeni sadece aşı olamaz'Aman Esin hocam siz bu saldırıya ne aldırın, ne takın. Benden duymuş olmayın ama bu saldırının nedeni sadece aşı olamaz. Bence işin altında hemcinse yönelik bir kıskançlık da var. Siz yine şık şık giyinip çıkın ekranlara. Bırakınız kudursunlar. Ne bilginize yetişebilirler ne de şıklığınıza."
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kıyafet, giyim, bilgi, fatih altaylı, habertürk gazetesi, esin davutoğlu şenol, aşı karşıtlığı

Fatih Altaylı: Bırakınız kudursunlar Esin Hocam

11:27 15.09.2021 (güncellendi: 11:29 15.09.2021)
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© Flickr
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aşı karşıtlarının giyim kuşam üzerinden Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a karşı bir saldırı başlattığını söyledi. Altaylı, "Benden duymuş olmayın ama bu saldırının nedeni sadece aşı olamaz. Bence işin altında hemcinse yönelik bir kıskançlık da var. Siz yine şık şık giyinip çıkın ekranlara. Bırakınız kudursunlar" dedi.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Bırakınız kudursunlar Esin Hocam' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Aşı karşıtlarının maskesini bir bilim kadını aşağı indirdi" diye başladı.
Bu bilim kadınının Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol olduğunu belirten Altaylı, "Esin Hoca, pandeminin başından beri toplumu bilgilendirmek için canını dişine takmış koşturan bir bilim kadınımız. Dürüst, bildiğini söyleyen, kıvırmayan bir aydın. Aşıların devreye girmesinden bu yana da aşılarla ilgili en samimi bilgileri paylaşan hatta bir programda bu nedenle benimle tartışan bir hocamız" ifadesini kullandı. Altaylı, şunları kaydetti:
"Aşı karşıtları ve bunları pompalayan 'cehalet ana bilim dalı'nın üyeleri şimdi Esin Davutoğlu Şenol’a yeni bir saldırı başlattılar. Ama kendisini bilgi ile yenemeyeceklerini bildikleri için saldırı 'giyim kuşam' üzerinden.

'Esin Hoca’ya çok da yakışan, giydiği askılı bir bluz üzerinden saldırıya geçtiler'

Giydiği her şeyin kendisine çok yakıştığını ekrandan da sıklıkla söylediğim, şıklığına hayran olduğum Esin Hoca’ya çok da yakışan, giydiği askılı bir bluz üzerinden saldırıya geçtiler. Bu saldırıyı başlatan ise bir kadın. 'Kombinezonlu Esin' diyerek hücum ediyorlar. Çünkü söyleyecek bilimsel, elle tutulur bir laf olmayınca kılık kıyafet üzerinden saldırmak en kolayı.

'Bu saldırının nedeni sadece aşı olamaz'

Aman Esin hocam siz bu saldırıya ne aldırın, ne takın. Benden duymuş olmayın ama bu saldırının nedeni sadece aşı olamaz. Bence işin altında hemcinse yönelik bir kıskançlık da var. Siz yine şık şık giyinip çıkın ekranlara. Bırakınız kudursunlar. Ne bilginize yetişebilirler ne de şıklığınıza."
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