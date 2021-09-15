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https://tr.sputniknews.com/20210915/filistin-esirler-cemiyeti-firar-ettikten-sonra-yakalanan-tutuklu-agir-iskenceye-maruz-kaldi-1048913938.html
Filistin Esirler Cemiyeti: Firar ettikten sonra yakalanan tutuklu, ağır işkenceye maruz kaldı
Filistin Esirler Cemiyeti: Firar ettikten sonra yakalanan tutuklu, ağır işkenceye maruz kaldı
Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra yakalanan Filistinli tutuklu Muhammed el-Arıda'nın, ağır işkenceye uğradığı kaydedildi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T06:46+0300
2021-09-15T06:45+0300
dünya
israil
filistin
hapishane
işkence
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Filistin Esirler Cemiyeti Avukatı Halid Mehacine, yakalanan Filistinli firarı Muhammed el-Arıda ile görüşmesinin ardından Filistin resmi televizyonuna açıklama yaptı.Mehacine, "Esir Arıda, gerçekten sert bir işkenceden geçti, ağır dövülme şeklinde saldırıya uğradı, başı yerlere vuruldu" dedi.Arıda'nın tüm vücudunda ağır yaraların olduğunu söyleyen Mehacine, "Yaralarına rağmen hala herhangi bir tedavi görmedi" ifadesini kullandı.Halid Mehacine, Muhammed el-Arıda'nın yakalanmasından bu yana çok az uyuduğunun altını çizdi."Arıda tüm suçlamaları reddediyor" diyen Mehacine, yakalanan tutuklunun, her türlü baskı ve işkenceye rağmen sorgu sırasında susmayı tercih ettiğini vurguladı.Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı açıklamada, avukatlarının, 20 Eylül Pazartesi günü, yakalanan 4 Filistinli tutuklu ile görüşeceğini duyurdu.Firar eden 6 tutukludan 4'ü yakalandıFilistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmişti.Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat ise henüz bulunamadı.Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i 'idari tutuklu' olmak üzere, yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210906/israil-yuksek-guvenlik-hapishanesinden-6-filistinli-tunel-kazarak-kacti-1048644363.html
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israil, filistin, hapishane, işkence

Filistin Esirler Cemiyeti: Firar ettikten sonra yakalanan tutuklu, ağır işkenceye maruz kaldı

06:46 15.09.2021
© REUTERS / GIL ELIYAHUAltı Filistinlinin tünel kazarak kaçtığı İsrail'deki Gilboa yüksek güvenlikli cezaevi
Altı Filistinlinin tünel kazarak kaçtığı İsrail'deki Gilboa yüksek güvenlikli cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / GIL ELIYAHU
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Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra yakalanan Filistinli tutuklu Muhammed el-Arıda'nın, ağır işkenceye uğradığı kaydedildi.
Filistin Esirler Cemiyeti Avukatı Halid Mehacine, yakalanan Filistinli firarı Muhammed el-Arıda ile görüşmesinin ardından Filistin resmi televizyonuna açıklama yaptı.
Mehacine, "Esir Arıda, gerçekten sert bir işkenceden geçti, ağır dövülme şeklinde saldırıya uğradı, başı yerlere vuruldu" dedi.
Arıda'nın tüm vücudunda ağır yaraların olduğunu söyleyen Mehacine, "Yaralarına rağmen hala herhangi bir tedavi görmedi" ifadesini kullandı.
Halid Mehacine, Muhammed el-Arıda'nın yakalanmasından bu yana çok az uyuduğunun altını çizdi.
"Arıda tüm suçlamaları reddediyor" diyen Mehacine, yakalanan tutuklunun, her türlü baskı ve işkenceye rağmen sorgu sırasında susmayı tercih ettiğini vurguladı.
Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı açıklamada, avukatlarının, 20 Eylül Pazartesi günü, yakalanan 4 Filistinli tutuklu ile görüşeceğini duyurdu.
Altı Filistinlinin tünel kazarak kaçtığı İsrail'deki Gilboa yüksek güvenlikli cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
DÜNYA
İsrail yüksek güvenlik hapishanesinden 6 Filistinli tünel kazarak kaçtı
6 Eylül, 09:59

Firar eden 6 tutukludan 4'ü yakalandı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmişti.
Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.
Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat ise henüz bulunamadı.
Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i 'idari tutuklu' olmak üzere, yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.
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