https://tr.sputniknews.com/20210915/forbestan-kuzey-akim-2ye-karsi-mucadelede-yeni-taktik-onerisi-1048938161.html

Forbes’tan Kuzey Akım-2’ye karşı mücadelede yeni taktik önerisi

Forbes’tan Kuzey Akım-2’ye karşı mücadelede yeni taktik önerisi

Forbes yazarı Ken Silverstein, ABD’nin Avrupa’daki Rus doğalgazına karşı mücadele taktiğini değiştirmesi ve ‘diplomatik manevralara’ başvurması gerektiğini... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T19:48+0300

2021-09-15T19:48+0300

2021-09-15T19:52+0300

dünya

kuzey akım-2

abd

rusya

almanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048396047_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_b3f063d6513a617cce2553e95ffcaa20.jpg

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının artık sonuca varmış bir iş olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Ken Silverstein, Almanya’nın bu projenin tamamlanması için duyduğu ilginin siyasete üstün geldiğini yazdı.Beyaz Saray’ın, Kuzey Akım-2 hizmete sunulduktan sonra bile Avrupa doğalgaz piyasasında Rusya’yla rekabet edebileceği kaydedilen Forbes'un haberin göre, ABD’nin sıvılaştırılmış gazın fiyatını indirme yolunu bulması durumunda, bu gazın da Avrupalı tüketiciler arasında popüler olacağı savunuldu.ABD’nin Ukrayna’ya yaklaşımını da değiştirmesi gerektiğini kaydeden Forbes yazarı Ken Silverstein, Ukraynalı siyasilerin artık kendi doğalgaz yataklarını geliştirme fikrini değerlendirmesi, Washington’un da diplomatik çabalar yardımıyla Moskova’nın Ukrayna duruşunu değiştirmesi gerektiğini yazdı.Silverstein, “Ekonomik ticari engeller veya boş siyasi tehditler tam tersi sonuçlara ve Rusya'nın daha fazla uzaklaşmasına yol açabilir” diye anlattı.

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuzey akım-2, abd, rusya, almanya