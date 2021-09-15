Forbes’tan Kuzey Akım-2’ye karşı mücadelede yeni taktik önerisi

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının artık sonuca varmış bir iş olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Ken Silverstein, Almanya’nın bu projenin tamamlanması için duyduğu ilginin siyasete üstün geldiğini yazdı.Beyaz Saray’ın, Kuzey Akım-2 hizmete sunulduktan sonra bile Avrupa doğalgaz piyasasında Rusya’yla rekabet edebileceği kaydedilen Forbes'un haberin göre, ABD’nin sıvılaştırılmış gazın fiyatını indirme yolunu bulması durumunda, bu gazın da Avrupalı tüketiciler arasında popüler olacağı savunuldu.ABD’nin Ukrayna’ya yaklaşımını da değiştirmesi gerektiğini kaydeden Forbes yazarı Ken Silverstein, Ukraynalı siyasilerin artık kendi doğalgaz yataklarını geliştirme fikrini değerlendirmesi, Washington’un da diplomatik çabalar yardımıyla Moskova’nın Ukrayna duruşunu değiştirmesi gerektiğini yazdı.Silverstein, “Ekonomik ticari engeller veya boş siyasi tehditler tam tersi sonuçlara ve Rusya'nın daha fazla uzaklaşmasına yol açabilir” diye anlattı.
Forbes yazarı Ken Silverstein, ABD’nin Avrupa’daki Rus doğalgazına karşı mücadele taktiğini değiştirmesi ve ‘diplomatik manevralara’ başvurması gerektiğini belirtti.
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının artık sonuca varmış bir iş olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Ken Silverstein, Almanya’nın bu projenin tamamlanması için duyduğu ilginin siyasete üstün geldiğini yazdı.
Beyaz Saray’ın, Kuzey Akım-2 hizmete sunulduktan sonra bile Avrupa doğalgaz piyasasında Rusya’yla rekabet edebileceği kaydedilen Forbes'un haberin göre, ABD’nin sıvılaştırılmış gazın fiyatını indirme yolunu bulması durumunda, bu gazın da Avrupalı tüketiciler arasında popüler olacağı savunuldu.