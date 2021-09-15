Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210915/fotograf-cekiminde-gelin-ve-damadi-kopek-kovaladi-1048920941.html
Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
Rize’de, doğada düğün fotoğrafı ve klibi çektirmek isteyen Beyza Şimşek ile Çağlar Paliç'i, çoban köpeği kovaladı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T12:37+0300
2021-09-15T12:37+0300
türkiye
fotoğraf
video
köpek
drone
damat
gelin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048920716_0:245:2771:1803_1920x0_80_0_0_79889001be68493a60d681909c440163.jpg
Karadenizli müzisyen Çağlar Paliç ile Beyza Şimşek, Çamlıhemşin ilçesinde doğada düğün fotoğrafları çektirdi. Çat Kemer Köprüsü’ne çıkan çift, görüntü alan drona poz verdi. Bu sırada dron sesinden ürken çoban köpeği, köprüdeki çiftin üzerine doğru koşmaya başladı. Paniğe kapılan gelin, çığlık atıp kaçtı. Bu anlar, görüntü alan Memiş Ali Yazıcı’nın dron kamerasına yansıdı.Fotoğraf sanatçısı Memiş Ali Yazıcı, “Damat arkadaşım, hem söz yazarı hem de iyi bir solisttir. Yazdığı birçok şarkı var ve bunlardan bir tanesini düğün çekiminde söyledi. Ben de gün içindeki görüntüleri kullanarak bu şarkının çok anlamlı olabileceğini söyledim. Böylece hem evliliklerini hem de şarkıyı anlamlı kılacak olan bir klip çekmeye karar verdik. Tam o sırada köpek drona doğru koşarken gelinimiz de çığlıklar eşliğinde köprüde koşmaya başladı. Damat ve ben gelini sakinleştirmeye çalıştık. Hem doğası hem müziği hem de yaşadığımız macerasıyla eşsiz bir gündü” diye konuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048920716_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_df5a2a13a2049b3e8a7b934c6565547c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, video, köpek, drone, damat, gelin

Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı

12:37 15.09.2021
© DHAGelin ve damat
Gelin ve damat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© DHA
Abone ol
Rize’de, doğada düğün fotoğrafı ve klibi çektirmek isteyen Beyza Şimşek ile Çağlar Paliç'i, çoban köpeği kovaladı.
Karadenizli müzisyen Çağlar Paliç ile Beyza Şimşek, Çamlıhemşin ilçesinde doğada düğün fotoğrafları çektirdi.
Çat Kemer Köprüsü’ne çıkan çift, görüntü alan drona poz verdi. Bu sırada dron sesinden ürken çoban köpeği, köprüdeki çiftin üzerine doğru koşmaya başladı. Paniğe kapılan gelin, çığlık atıp kaçtı. Bu anlar, görüntü alan Memiş Ali Yazıcı’nın dron kamerasına yansıdı.
Fotoğraf sanatçısı Memiş Ali Yazıcı, “Damat arkadaşım, hem söz yazarı hem de iyi bir solisttir. Yazdığı birçok şarkı var ve bunlardan bir tanesini düğün çekiminde söyledi. Ben de gün içindeki görüntüleri kullanarak bu şarkının çok anlamlı olabileceğini söyledim. Böylece hem evliliklerini hem de şarkıyı anlamlı kılacak olan bir klip çekmeye karar verdik. Tam o sırada köpek drona doğru koşarken gelinimiz de çığlıklar eşliğinde köprüde koşmaya başladı. Damat ve ben gelini sakinleştirmeye çalıştık. Hem doğası hem müziği hem de yaşadığımız macerasıyla eşsiz bir gündü” diye konuştu.
002000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:37Kraliçe Elizabeth, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a tebrik mesajı gönderdi
13:36Sokak sanatçılarının meydan okumasından doğan 'Moona Lisa' heykeli İngiltere'de sergileniyor
13:27Kaymakcı: Gönlümden geçen Türkiye'de her eve iki raket, her yerleşkeye bir tenis kortu
13:22Japonya'dan su geçirmez karton kutu: Amaç plastik atıkları azaltmak
13:06PSG Sportif Direktörü Leonardo'dan Mbappe açıklaması
13:06Kripto para piyasasında 100 milyar dolarlık manipülasyon
13:02'Tostçu Mahmut' trafik kazasında hayatını kaybetti: Ölümünden dakikalar önce hız paylaşımı yapmış
12:53Sıcaklığı küresel ısınmanın eşiği olan 1.5 derecenin altında tutmak için çaba harcayan tek ülke var
12:53Ordu'da yolunu şaşıran şahin eve daldı
12:48Pele yoğun bakımdan çıktı: Maçta 90 dakika ve uzatmaları çıkaracak haldeyim
12:39Ergin Ataman: Ünal Aysal bana futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu
12:37Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
12:35'Türkiye'de ilk': Öksürük sesinden kişinin korona olup olmadığı anlaşılacak
12:28Aşılı ve aşısız olarak koronaya yakalanan 2 gencin akciğer tomografisi arasındaki fark görüntülendi
12:21Nesli tehlike altındaki 500 sürüngen uydudan takip edilecek
12:07Hırsızlığı itiraf etti: 'Cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim'
11:47Bütçe, ağustosta 40.8 milyar lira fazla verdi
11:33TikTok açıkladı: Kullanıcıların ruh sağlığı için yeni adımlar atılıyor
11:27Fatih Altaylı: Bırakınız kudursunlar Esin Hocam
11:27TikTok fenomeni, vegan protestocuların karşısında 'dünyanın en büyük hamburgerini' yedi