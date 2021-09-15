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https://tr.sputniknews.com/20210915/fukusimada-radyoaktif-suyu-aritan-neredeyse-tum-filtreler-arizalandi-1048911150.html
Fukuşima’da radyoaktif suyu arıtan neredeyse tüm filtreler arızalandı
Fukuşima’da radyoaktif suyu arıtan neredeyse tüm filtreler arızalandı
Japonya'da Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin işletmecisinin, santralden tahliye edilen radyoaktif özellikli atık suyun işlendiği ALPS filtrelerinin arızalı... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T02:37+0300
2021-09-15T02:37+0300
dünya
japonya
fukuşima
nükleer santraller
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Japon NHK televizyonunun işletmeci şirket Tokyo Electric Power (TEPCO) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, santralden tahliye edilen radyoaktif özellikli atık suyun işlendiği ALPS filtrelerinin neredeyse tamamının arızalı olduğu tespit edildi.Sistemden su sızmalarını engelleyen filtrelerden birinin arızalanmasının ardından geçen yıl Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde kapsamlı bir denetimin başladığı dikkat çekilen haberde, yapılan kontroller sonucu 25 filtreden 24’ünde arıza oluştuğunun ortaya çıktığı vurgulandı.Santralde iki yıl önce de benzer bir durumun yaşandığı aktarılan haberde, o zamanlar arızalı ekipmanların değiştirildiği, fakat arızaların kaynağının bulunamadığı ifade edildi.Habere göre TEPCO şimdiye kadar radyoaktif su sızıntısı tespit etmedi, ancak şirket yetkilileri, ileride sızıntı olma olasılığını dışlamıyor.Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki atık suyun denize boşaltılacağını nisan ayında açıklamıştı. Suların okyanusa tahliye hazırlık çalışmaları yaklaşık 2 yıl sürecek.Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD ‘anlayışla karşıladığını’, UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.Reaktörler, 2011'de ülkenin kuzeydoğusundaki deprem ve tsunami sonrası Fukuşima Dai-içi santralindeki sızıntı sonrası, hizmet dışına çıkarılmıştı. Olayın yaşandığı bölgeden yaklaşık 300 bin kişi tahliye edilmişti.
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japonya, fukuşima, nükleer santraller

Fukuşima’da radyoaktif suyu arıtan neredeyse tüm filtreler arızalandı

02:37 15.09.2021
© REUTERS / KYODOFukuşima Dai-çi nükleer santrali
Fukuşima Dai-çi nükleer santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / KYODO
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Japonya'da Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin işletmecisinin, santralden tahliye edilen radyoaktif özellikli atık suyun işlendiği ALPS filtrelerinin arızalı olduğunu saptadığı öğrenildi.
Japon NHK televizyonunun işletmeci şirket Tokyo Electric Power (TEPCO) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, santralden tahliye edilen radyoaktif özellikli atık suyun işlendiği ALPS filtrelerinin neredeyse tamamının arızalı olduğu tespit edildi.
Sistemden su sızmalarını engelleyen filtrelerden birinin arızalanmasının ardından geçen yıl Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde kapsamlı bir denetimin başladığı dikkat çekilen haberde, yapılan kontroller sonucu 25 filtreden 24’ünde arıza oluştuğunun ortaya çıktığı vurgulandı.
Santralde iki yıl önce de benzer bir durumun yaşandığı aktarılan haberde, o zamanlar arızalı ekipmanların değiştirildiği, fakat arızaların kaynağının bulunamadığı ifade edildi.
Habere göre TEPCO şimdiye kadar radyoaktif su sızıntısı tespit etmedi, ancak şirket yetkilileri, ileride sızıntı olma olasılığını dışlamıyor.
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki atık suyun denize boşaltılacağını nisan ayında açıklamıştı. Suların okyanusa tahliye hazırlık çalışmaları yaklaşık 2 yıl sürecek.
Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD ‘anlayışla karşıladığını’, UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.
Reaktörler, 2011'de ülkenin kuzeydoğusundaki deprem ve tsunami sonrası Fukuşima Dai-içi santralindeki sızıntı sonrası, hizmet dışına çıkarılmıştı. Olayın yaşandığı bölgeden yaklaşık 300 bin kişi tahliye edilmişti.
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