https://tr.sputniknews.com/20210915/gercek-gundem-satildi-1048929589.html

Gerçek Gündem satıldı

Gerçek Gündem satıldı

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın kurduğu gercekgundem.com, Cenk Erzen’e satıldı. Sitenin Genel Yayın Yönetmenliği görevine gazeteci Rıdvan Akar getirildi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T15:44+0300

2021-09-15T15:44+0300

2021-09-15T15:44+0300

türkiye

levent üzümcü

ismail saymaz

barış yarkadaş

satış

gerçek gündem

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Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş tarafından kurulan haber sitesi gercekgundem.com satıldı.Medya Radar'ın haberine göre siteyi, Bakırköy'ün eski belediye başkanı Ateş Ünal Erzen'in yeğeni Cenk Erzen satın aldı. Fakat Cenk Erzen'in Ateş Ünal Erzen ile görüşmedikleri iddia edildi.Haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevine ise Rıdvan Akar getirildi.Uzun bir süredir Kadıköy’deki bir büroyu ofis olarak kullanan sitenin yeni adresinin Halk TV'nin Taksim'deki eski yeri olacağı belirtildi.Ünlü isimlere yazarlık teklifi götürüldüGerçek Gündem’e yeni kadrolar ekleneceği ve birçok isme yazarlık teklifi yapıldığı belirtiliyor. Haberde bu isimler arasında tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan ve Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın yer aldığı iddia edildi. Söz konusu 3 ismin de bu teklif ile ilgili herhangi bir karar vermedikleri belirtildi.Yeni yönetimin YouTube kanalı açmak istediği ve stüdyo arayışına girdiği de belirtiliyor.

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levent üzümcü, ismail saymaz, barış yarkadaş, satış, gerçek gündem