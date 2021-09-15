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Gerçek Gündem satıldı
Gerçek Gündem satıldı
Gazeteci Barış Yarkadaş’ın kurduğu gercekgundem.com, Cenk Erzen’e satıldı. Sitenin Genel Yayın Yönetmenliği görevine gazeteci Rıdvan Akar getirildi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T15:44+0300
2021-09-15T15:44+0300
türkiye
levent üzümcü
ismail saymaz
barış yarkadaş
satış
gerçek gündem
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Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş tarafından kurulan haber sitesi gercekgundem.com satıldı.Medya Radar'ın haberine göre siteyi, Bakırköy'ün eski belediye başkanı Ateş Ünal Erzen'in yeğeni Cenk Erzen satın aldı. Fakat Cenk Erzen'in Ateş Ünal Erzen ile görüşmedikleri iddia edildi.Haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevine ise Rıdvan Akar getirildi.Uzun bir süredir Kadıköy’deki bir büroyu ofis olarak kullanan sitenin yeni adresinin Halk TV'nin Taksim'deki eski yeri olacağı belirtildi.Ünlü isimlere yazarlık teklifi götürüldüGerçek Gündem’e yeni kadrolar ekleneceği ve birçok isme yazarlık teklifi yapıldığı belirtiliyor. Haberde bu isimler arasında tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan ve Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın yer aldığı iddia edildi. Söz konusu 3 ismin de bu teklif ile ilgili herhangi bir karar vermedikleri belirtildi.Yeni yönetimin YouTube kanalı açmak istediği ve stüdyo arayışına girdiği de belirtiliyor.
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levent üzümcü, ismail saymaz, barış yarkadaş, satış, gerçek gündem

Gerçek Gündem satıldı

15:44 15.09.2021
© Fotoğraf : gercekgundem.comGerçek Gündem logosu
Gerçek Gündem logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© Fotoğraf : gercekgundem.com
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Gazeteci Barış Yarkadaş’ın kurduğu gercekgundem.com, Cenk Erzen’e satıldı. Sitenin Genel Yayın Yönetmenliği görevine gazeteci Rıdvan Akar getirildi.
Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş tarafından kurulan haber sitesi gercekgundem.com satıldı.
Medya Radar'ın haberine göre siteyi, Bakırköy'ün eski belediye başkanı Ateş Ünal Erzen'in yeğeni Cenk Erzen satın aldı. Fakat Cenk Erzen'in Ateş Ünal Erzen ile görüşmedikleri iddia edildi.
Haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevine ise Rıdvan Akar getirildi.
Uzun bir süredir Kadıköy’deki bir büroyu ofis olarak kullanan sitenin yeni adresinin Halk TV'nin Taksim'deki eski yeri olacağı belirtildi.

Ünlü isimlere yazarlık teklifi götürüldü

Gerçek Gündem’e yeni kadrolar ekleneceği ve birçok isme yazarlık teklifi yapıldığı belirtiliyor. Haberde bu isimler arasında tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan ve Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın yer aldığı iddia edildi. Söz konusu 3 ismin de bu teklif ile ilgili herhangi bir karar vermedikleri belirtildi.
Yeni yönetimin YouTube kanalı açmak istediği ve stüdyo arayışına girdiği de belirtiliyor.
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