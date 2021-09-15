https://tr.sputniknews.com/20210915/guney-kore-denizaltindan-balistik-fuze-firlatti-1048918271.html

Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlattı

Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlattı

Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlatma testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T10:45+0300

2021-09-15T10:45+0300

2021-09-15T11:03+0300

dünya

güney kore

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15 Eylül'de denizaltından fırlatılan bir balistik füzeyi başarıyla test ettiğini doğruladı. Böylelikle Güney Kore, deniz altından balistik füze fırlatma teknolojisini elde eden yedinci ülke konumuna erişti.Füzenin denizaltı Ahn Chang-ho'dan su altına fırlatıldığı öğrenildi.Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu söyledi.Güney Kore'nin bu denemesi, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığının açıklanmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.Japonya hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, 15 Eylül sabahı füze denemesi yaptığı bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210915/tokyodaki-uclu-zirve-sonrasi-kuzey-koreden-yeni-fuze-denemesi-1048914869.html

güney kore

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güney kore