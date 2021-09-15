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https://tr.sputniknews.com/20210915/guney-kore-denizaltindan-balistik-fuze-firlatti-1048918271.html
Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlattı
Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlattı
Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlatma testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T10:45+0300
2021-09-15T11:03+0300
dünya
güney kore
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15 Eylül'de denizaltından fırlatılan bir balistik füzeyi başarıyla test ettiğini doğruladı. Böylelikle Güney Kore, deniz altından balistik füze fırlatma teknolojisini elde eden yedinci ülke konumuna erişti.Füzenin denizaltı Ahn Chang-ho'dan su altına fırlatıldığı öğrenildi.Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu söyledi.Güney Kore'nin bu denemesi, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığının açıklanmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.Japonya hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, 15 Eylül sabahı füze denemesi yaptığı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210915/tokyodaki-uclu-zirve-sonrasi-kuzey-koreden-yeni-fuze-denemesi-1048914869.html
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Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlattı

10:45 15.09.2021 (güncellendi: 11:03 15.09.2021)
© AAbalistik füze
balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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Güney Kore, denizaltından balistik füze fırlatma testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
15 Eylül'de denizaltından fırlatılan bir balistik füzeyi başarıyla test ettiğini doğruladı. Böylelikle Güney Kore, deniz altından balistik füze fırlatma teknolojisini elde eden yedinci ülke konumuna erişti.
Füzenin denizaltı Ahn Chang-ho'dan su altına fırlatıldığı öğrenildi.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu söyledi.
Güney Kore'nin bu denemesi, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığının açıklanmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.
Japonya hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, 15 Eylül sabahı füze denemesi yaptığı bildirilmişti.
Kuzey Kore resmi haber ajansı, 25 Mart 2021'deki yeni tip taktik güdümlü füze denemesinden görüntüler yayımladı. Analistlere göre bunlar Ekim 2020'de Pyongyang'daki askeri geçit töreninde sergilenen füzeler. Silahsızlanma Çalışmaları James Martin Merkezi'nden Jeffrey Lewis Eğer öyleyse, daha önce denenmiş KN-23 füzelerinin gerçekten büyük bir savaş başlığıyla geliştirilmiş varyantı gibi görünüyorlar dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
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