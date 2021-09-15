Hilal Kaplan 'Yılın Kitabı' ödülünü aldı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kaplan, "Ailenin Adı Yok' kitabımız ile 'Yılın Kitabı' ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Anadolu Yayıncılar Derneği’ne takdirleri için çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabah yazarı Hilal Kaplan, 'Ailenin Adı Yok' kitabı ile 'Yılın Kitabı' ödülünü kazandı. Kaplan'a ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kaplan, "Ailenin Adı Yok' kitabımız ile 'Yılın Kitabı' ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Anadolu Yayıncılar Derneği’ne takdirleri için çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
#AileninAdıYok kitabımız ile “Yılın Kitabı” ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldık.