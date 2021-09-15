https://tr.sputniknews.com/20210915/hirsizligi-itiraf-etti-cezaevine-girmek-icin-yaptim-pisman-degilim-1048920070.html

Hırsızlığı itiraf etti: 'Cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim'

Hırsızlığı itiraf etti: 'Cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim'

Bayrampaşa'da otoyol üzerindeki bariyerleri ve işaret göstericileri sökerek çalan Eyüp A. ihbar üzerine yakalandı. Eyüp A., "Hurda toplayıp satarak geçimimi... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T12:07+0300

2021-09-15T12:07+0300

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Şüpheli Eyüp A., 2 Eylül saat 23:15 sıralarında Sağmalcılar Metro İstasyonu karşısında bulunan bariyerleri ve yol gösterici işaretleri çalarken görüldü. İhbar üzerine Eyüp A.'yı yakalayan polis, sırt çantasında İngiliz anahtarı ve demir çekici buldu. Eyüp A. ise bariyerleri söktüğünü kabul etti. Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre gözaltına alınan şüpheli, Bayrampaşa Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde, "Sokaklarda yatıp kalkarım. Hurda toplayıp satarak geçimimi sağlamaktayım. Bariyerleri ben söktüm. Cezaevine girmek için yaptım. Pişman değilim" dedi.Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Eyüp A.'nın sorgu hâkimliğinde de cezaevinden izinli olarak çıktığını, tekrar uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için bilerek hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Eyüp A. 3 Eylül'de 'kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya hakkında hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp A'nın daha önce de 'hırsızlık', 'yağma' gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle karşı karşıyaŞüpheli Eyüp A. hakkında 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle soruşturma yürütülüyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor.

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istanbul, türkiye, bayrampaşa, cezaevi