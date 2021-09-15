https://tr.sputniknews.com/20210915/ibb-itfaiye-teskilati-37-kadin-itfaiyeciyi-bunyesine-katti--1048932672.html
İBB itfaiye teşkilatı, 37 kadın itfaiyeciyi bünyesine kattı
İBB itfaiye teşkilatı, 37 kadın itfaiyeciyi bünyesine kattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı itfaiye teşkilatı, sınav ve eğitimlerde başarı gösteren 37 kadın itfaiyeciyi bünyesine kattı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T16:45+0300
2021-09-15T16:45+0300
2021-09-15T16:45+0300
türkiye
ibb
kadın
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
itfaiye ekipleri
itfaiye
ekrem imamoğlu
işe alım
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İBB İtfaiye Müdürlüğü'nde 5 aylık eğitimlerini tamamlayan 37 kadın itfaiye çalışanı göreve başlamaya hazırlanıyor.Kadının her görevi yapabilecek kabiliyette olduğunu vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kadın asker de var, pilot da var. İtfaiyeci olmaz diye bir şey yok” dedi.İBB, personel sayısında kadınların oranını arttırmaya devam ediyor. İBB İstanbul İtfaiyesi’nin ilk kadın itfaiye çalışanları yaklaşık 5 aylık eğitimlerinin ardından 13 Eylül’de yapılacak törenle görev yerlerine gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.İBB Başkanı İmamoğlu, geçen yıl, İstanbul İtfaiyesi'nin kuruluşunun 306’ıncı yıl dönümünde yaptığı konuşmada, “Kadının da her görevi yapabilecek, yetenekte ve kabiliyette olduğunu biliyoruz. İyi biliyorsunuz ki; kadın asker de var, pilot da var. ‘Ama itfaiyeci olmaz’ diye bir şey yok. Bu talep varsa toplumdan -ki olacağına inanıyorum- bu eşitlikçi anlayışımızın, bu teşkilata da yansımasını istiyoruz. Elbette birtakım fiziksel yatırımlar, ihtiyaçlar gerekebilir teşkilatımızın belli noktalarında. Bu gerekeni de yaparız, yapacağız” demişti.
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ibb, kadın, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), itfaiye ekipleri, itfaiye, ekrem imamoğlu, işe alım
İBB itfaiye teşkilatı, 37 kadın itfaiyeciyi bünyesine kattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı itfaiye teşkilatı, sınav ve eğitimlerde başarı gösteren 37 kadın itfaiyeciyi bünyesine kattı.
İBB İtfaiye Müdürlüğü'nde 5 aylık eğitimlerini tamamlayan 37 kadın itfaiye çalışanı göreve başlamaya hazırlanıyor.
Kadının her görevi yapabilecek kabiliyette olduğunu vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kadın asker de var, pilot da var. İtfaiyeci olmaz diye bir şey yok” dedi.
İBB, personel sayısında kadınların oranını arttırmaya devam ediyor. İBB İstanbul İtfaiyesi’nin ilk kadın itfaiye çalışanları yaklaşık 5 aylık eğitimlerinin ardından 13 Eylül’de yapılacak törenle görev yerlerine gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.
İBB Başkanı İmamoğlu, geçen yıl, İstanbul İtfaiyesi'nin kuruluşunun 306’ıncı yıl dönümünde yaptığı konuşmada, “Kadının da her görevi yapabilecek, yetenekte ve kabiliyette olduğunu biliyoruz. İyi biliyorsunuz ki; kadın asker de var, pilot da var. ‘Ama itfaiyeci olmaz’ diye bir şey yok. Bu talep varsa toplumdan -ki olacağına inanıyorum- bu eşitlikçi anlayışımızın, bu teşkilata da yansımasını istiyoruz. Elbette birtakım fiziksel yatırımlar, ihtiyaçlar gerekebilir teşkilatımızın belli noktalarında. Bu gerekeni de yaparız, yapacağız” demişti.