https://tr.sputniknews.com/20210915/ibb-meclisinde-ak-partili-uye-ile-iyi-partili-yildiz-arasinda-cs-go-tartismasi-1048941523.html

İBB Meclisi'nde AK Partili üye ile İYİ Partili Yıldız arasında 'CS GO' tartışması

İBB Meclisi'nde AK Partili üye ile İYİ Partili Yıldız arasında 'CS GO' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis toplantısında AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İYİ Partili meclis üyesi Taylan Yıldız’ın bilgisayarındaki CS:GO adlı... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T22:04+0300

2021-09-15T22:04+0300

2021-09-15T22:04+0300

türkiye

taylan yıldız

ibb meclisi

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Taylan Yıldız, Twitter üzerinden toplantının söz konusu kısmının görüntüsünü paylaşarak, “Kürsüde konuşurken laptopumun üstündeki çıkarmayı gören AK Parti meclis üyesi: ‘CS:GO diye bir oyun sitesinin reklamını yapıyor. Ne kadar ücret alıyor ondan?" ifadelerine yer verdi.Gökkuş, İBB Meclisi'ndeki konuşmasında Taylan Yıldız'a yönelik, "Arkadaşlar her şeyi ranta çeviriyorlar. Kullandığı şeyde CS:GO diye bir oyun sitesinin reklamını yapıyor. Ne kadar ücret alıyor bundan? Nereye harcıyor bunu gençliğe mi harcıyor. Popülizm yapmayacaksınız.” ifadelerini kullandı.Taylan Yıldız, Gökkuş'a bilgisayarını kameralara çevirerek “Counter Strike çıkartmamı görmüşler. Bunu sponsorluğa bağlamak dünyanın en abes durumu. Ben bu şekilde iki sene öncede çıkmıştım. Çokta güzel olmuştu. Hatta global reddite trend olmuştu. Bununla gurur duymanız lazım.” yanıtını verdi.

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taylan yıldız, ibb meclisi