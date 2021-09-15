Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210915/insaatinda-calistigi-tip-fakultesinde-ogrenci-oldu-1048935110.html
İnşaatında çalıştığı tıp fakültesinde öğrenci oldu
İnşaatında çalıştığı tıp fakültesinde öğrenci oldu
Elazığ’da 2016 yılında yapımına başlanan Fırat Üniversitesi kütüphanesi inşaatında işçi olarak çalışan Hasan Coşkun, boş zamanlarında ders çalışarak hayalini... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T18:01+0300
2021-09-15T18:01+0300
yaşam
türkiye
fırat üniversitesi
tıp fakültesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048935212_0:52:1304:786_1920x0_80_0_0_3dbcac93572d8b9ad7c8501978cfafe8.png
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Hasan Coşkun, 2016 yılı sonbaharında Fırat Üniversitesi'nde yapımına başlanan kütüphanede ailesine destek olmak için işçi olarak çalışmaya başladı.Yaz aylarında burada çalışan Coşkun, inşaattan kalan zamanlarında üniversiteye hazırlanarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.Tıp fakültesinde 5'inci sınıf öğrencisi olan Coşkun, şimdilerde ise doktor olmak ve TUS'a hazırlanmak için aynı kütüphanede ders çalışıyor.Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisiyle bir araya gelerek muhabbet ettikten sonra öğrenciye 'Nutuk' hediye etti.Hasan Coşkun'un sosyal medyada mesajını görünce kendilerinin de heyecanlandığını aktaran Göktaş, "Böyle azimle çalışarak insanın neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden bir tanesi kendisi, bu anlamıyla genç kardeşlerimize ve çocuklarımıza örnek olması açısından da çok büyük önem arz ediyor" dedi.İnşaatında çalıştığı fakültede öğrenci olmanın "inanılmaz bir duygu" olduğunu söyleyen Coşkun, şunları aktardı:"Yaz aylarında ailemin yanında onlara yardımcı olurdum genelde, fırsat bulduğum zamanlarda da aileme destek olmak için farklı işlerde çalıştım. Bir inşaat şirketindeyken Fırat Üniversitesi'nin kütüphanesinin inşaatında çalıştım. Sonrasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. İnşaatında çalıştığım bir yerde tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmak inanılmaz bir duygu."İnsanın elinden geleni yaptıktan sonra başaramayacağı bir şeyin olamayacağını söyleyen Coşkun, ''Hayatın insanı azmedince çalışınca nereden alıp nereye götüreceğini gördüm" dedi.Coşkun, "Zamanında inşaatında çalışıp para biriktirmeye çalıştığım yerde şimdi doktor olarak derslerime çalışmak ve okul sonrası uzmanlığım için çalışmak inanılmaz iyi hissettiriyor. Genç kardeşlerimize ve başka alanlarda çalışan arkadaşlara tavsiyem herkes azmederek, çalışarak ve inanarak işlerini yaptığı taktirde ulaşmak isteyecekleri neticeye varacaklardır'' diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048935212_94:0:1211:838_1920x0_80_0_0_09e400c23aa6f927c5f2599dd1b0896a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, fırat üniversitesi, tıp fakültesi

İnşaatında çalıştığı tıp fakültesinde öğrenci oldu

18:01 15.09.2021
© İHAİnşaatında çalıştığı tıp fakültesinde öğrenci oldu
İnşaatında çalıştığı tıp fakültesinde öğrenci oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© İHA
Abone ol
Elazığ’da 2016 yılında yapımına başlanan Fırat Üniversitesi kütüphanesi inşaatında işçi olarak çalışan Hasan Coşkun, boş zamanlarında ders çalışarak hayalini kurduğu tıp fakültesini kazandı. Beşinci sınıf öğrencisi olan Coşkun, kütüphanede şimdi öğrenci olarak çalışıyor.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Hasan Coşkun, 2016 yılı sonbaharında Fırat Üniversitesi'nde yapımına başlanan kütüphanede ailesine destek olmak için işçi olarak çalışmaya başladı.
Yaz aylarında burada çalışan Coşkun, inşaattan kalan zamanlarında üniversiteye hazırlanarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.
Tıp fakültesinde 5'inci sınıf öğrencisi olan Coşkun, şimdilerde ise doktor olmak ve TUS'a hazırlanmak için aynı kütüphanede ders çalışıyor.
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisiyle bir araya gelerek muhabbet ettikten sonra öğrenciye 'Nutuk' hediye etti.
Hasan Coşkun'un sosyal medyada mesajını görünce kendilerinin de heyecanlandığını aktaran Göktaş, "Böyle azimle çalışarak insanın neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden bir tanesi kendisi, bu anlamıyla genç kardeşlerimize ve çocuklarımıza örnek olması açısından da çok büyük önem arz ediyor" dedi.
İnşaatında çalıştığı fakültede öğrenci olmanın "inanılmaz bir duygu" olduğunu söyleyen Coşkun, şunları aktardı:
"Yaz aylarında ailemin yanında onlara yardımcı olurdum genelde, fırsat bulduğum zamanlarda da aileme destek olmak için farklı işlerde çalıştım. Bir inşaat şirketindeyken Fırat Üniversitesi'nin kütüphanesinin inşaatında çalıştım. Sonrasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. İnşaatında çalıştığım bir yerde tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmak inanılmaz bir duygu."
İnsanın elinden geleni yaptıktan sonra başaramayacağı bir şeyin olamayacağını söyleyen Coşkun, ''Hayatın insanı azmedince çalışınca nereden alıp nereye götüreceğini gördüm" dedi.
Coşkun, "Zamanında inşaatında çalışıp para biriktirmeye çalıştığım yerde şimdi doktor olarak derslerime çalışmak ve okul sonrası uzmanlığım için çalışmak inanılmaz iyi hissettiriyor. Genç kardeşlerimize ve başka alanlarda çalışan arkadaşlara tavsiyem herkes azmederek, çalışarak ve inanarak işlerini yaptığı taktirde ulaşmak isteyecekleri neticeye varacaklardır'' diye konuştu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:07AB, 7 ülkeyle daha Kovid-19 sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
18:07Fatih Terim, Lazio maçı için Marcao kararını açıkladı
18:01İnşaatında çalıştığı tıp fakültesinde öğrenci oldu
17:43Kahve tiryakilerine iklim değişikliği uyarısı: Yüzde 60’ı tükeniyor
17:40Siirt'te bekçilere mukavemetten gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
17:32Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Logosu Değiştirildi
17:25Bakırköy'de Halk ekmek büfesini yakan sanığın cezası belli oldu
17:21Kılıçdaroğlu'na yeni danışman
17:20Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye füze denemesi tepkisi: 'İkili ilişkiler yok olur'
17:04Sosyal medya fenomeni 'Pucca' için hapis talebi
16:59CHP’den İstanbul’daki sığınmacılarla ilgili rapor: 'Kapılar açılsa yüzde 90’ı Batı'ya göç eder'
16:55Rıdvan Dilmen: Milli Takım, Kuntz'la anlaşmaya vardı
16:48RSV son dönemde çocuklarda neden daha fazla görülüyor?
16:45'Evde çocuğum oturacak' diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir
16:45İBB itfaiye teşkilatı, 37 kadın itfaiyeciyi bünyesine kattı
16:41Rus hava indirme birliğinin Zapad-2021 tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği indirme görevi
16:38Prof. Dr. Cem Say anlattı: Boğaziçi’nde son durum ne?
16:34Galatasaray'da yeni transferlerin bedelleri açıklandı
16:32İran, tek dozluk Rus aşısı Sputnik Light’ı onayladı
16:28Destici: Bütün siyasi partilerimizi, yeni anayasa konusunda kaçak güreşmemeye davet ediyoruz