https://tr.sputniknews.com/20210915/istanbulda-afgan-kadin-sokak-ortasinda-bicaklanarak-olduruldu-1048914779.html

İstanbul'da Afgan kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da Afgan kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Zeytinburnu’nda Afganistan uyruklu bir kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T07:54+0300

2021-09-15T07:54+0300

2021-09-15T07:53+0300

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Zeytinburnu’nda sokak ortasında bıçaklanan Afganistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi 'nde bıçaklanan kadını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ismi Fatıma Haydari olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Afganistan uyruklu yaralı kadına müdahale etti.Fatıma Haydari, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cinayetle ilgili olarak genç kadının eski eşinin arandığı öğrenildi.

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türkiye, kadın cinayeti, afgan, kadın cinayetleri