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İstanbul'da Afgan kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul'da Afgan kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul Zeytinburnu’nda Afganistan uyruklu bir kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T07:54+0300
2021-09-15T07:53+0300
yaşam
türkiye
kadın cinayeti
afgan
kadın cinayetleri
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Zeytinburnu’nda sokak ortasında bıçaklanan Afganistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi 'nde bıçaklanan kadını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ismi Fatıma Haydari olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Afganistan uyruklu yaralı kadına müdahale etti.Fatıma Haydari, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cinayetle ilgili olarak genç kadının eski eşinin arandığı öğrenildi.
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türkiye, kadın cinayeti, afgan, kadın cinayetleri

İstanbul'da Afgan kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

07:54 15.09.2021
© İHAOlay yeri, İstanbul, cinayet
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© İHA
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İstanbul Zeytinburnu’nda Afganistan uyruklu bir kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.
Zeytinburnu’nda sokak ortasında bıçaklanan Afganistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi 'nde bıçaklanan kadını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ismi Fatıma Haydari olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Afganistan uyruklu yaralı kadına müdahale etti.
Fatıma Haydari, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili olarak genç kadının eski eşinin arandığı öğrenildi.
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