Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210915/istanbulda-afgan-kadin-sokak-ortasinda-bicaklanarak-olduruldu-1048914779.html
İstanbul'da Afgan kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul'da Afgan kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul Zeytinburnu’nda Afganistan uyruklu bir kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T07:54+0300
2021-09-15T07:54+0300
2021-09-15T07:53+0300
yaşam
türkiye
kadın cinayeti
afgan
kadın cinayetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048910090_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1f1eb04a8739efe9e8bf08d030be62df.jpg
Zeytinburnu’nda sokak ortasında bıçaklanan Afganistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi 'nde bıçaklanan kadını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ismi Fatıma Haydari olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Afganistan uyruklu yaralı kadına müdahale etti.Fatıma Haydari, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cinayetle ilgili olarak genç kadının eski eşinin arandığı öğrenildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048910090_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_4718c62e9ea02b32f915273da48c2060.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, kadın cinayeti, afgan, kadın cinayetleri
İstanbul'da Afgan kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul Zeytinburnu’nda Afganistan uyruklu bir kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.
Zeytinburnu’nda
sokak ortasında bıçaklanan Afganistan uyruklu kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi 'nde bıçaklanan kadını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ismi Fatıma Haydari olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Afganistan uyruklu yaralı kadına müdahale etti.
Fatıma Haydari,
tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili olarak genç kadının eski eşinin arandığı öğrenildi.