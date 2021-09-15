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İstanbul'da bir boşanma davasından: 'Kocam, anneme aşık'
İstanbul'da bir boşanma davasından: 'Kocam, anneme aşık'
Eşi tarafından annesine gönderilen aşk mesajlarını gören kadın, Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Genç kadın, "Anneme aşık olan bir adamla... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T10:40+0300
2021-09-15T10:40+0300
türkiye
istanbul
tazminat
boşanma
mesaj
anne
boşanma davası
sorumluluk
koca
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İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki N. K. ve 32 yaşındaki K. K. çifti 2015 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden bir çocuğu oldu. Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, geçen aylarda çift arasında geçimsizlik başladı. Aldatıldığından şüphelenen kadın, eşi K.K. ile iletişim kurmak istediğinde ise olumsuz bir tepki ile karşılaşıyordu. Bu kapsamda N.K., annesinden yardım istedi. 55 yaşındaki anne R.T. ise kızı N. K.'ya damadının kendisine attığı ilanı aşk mesajlarından bahsetti. N.K., ''Sana aşığım. Kızınla evliyim ama aklım, fikirim, yüreğim seninle'' sözlerini barındıran yüzlerce mesajı okudu. N. K., eşiyle yüzleşmek istediğinde ise fiziki ve psikolojik darba maruz kaldı. N.K., İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.Genç kadın boşanma dilekçesinde; 6 yıllık eşinin annesine attığı aşk mesajları sonrası büyük bir şok yaşadığını, eşinin evlendikten kısa bir süre sonra kendisini aldattığından şüphelendiğini fakat annesinin mesajları gösterene kadar bu duruma inanmadığını anlattı:''Bu evlilikte eşimin kayınvalidesine duyduğu aşk nedeniyle meydana gelen zararın tümünün tek sorumlusu boşanmak istediğim K. K.'dir. Maddi manevi oluşan tüm zararda tam kusurlu olan oğlumun babasının iştirak nafakası ile 100 bin liralık tazminat ödemesi gerekmektedir. K.K.'nin ağır kusurlu eylem ve davranışlar sergileyerek zaten yerine getirmediği eş sorumlulukları sebebiyle tazminatın ödenmesini ve boşanmamızı talep ediyorum. Anneme aşık olan bir adamla evlilik birliği sürdürmem imkansız bir hal aldı."
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istanbul, tazminat, boşanma, mesaj, anne, boşanma davası, sorumluluk, koca

İstanbul'da bir boşanma davasından: 'Kocam, anneme aşık'

10:40 15.09.2021
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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Eşi tarafından annesine gönderilen aşk mesajlarını gören kadın, Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Genç kadın, "Anneme aşık olan bir adamla evlilik birliği sürdürmem imkansız bir hal aldı" dedi.
İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki N. K. ve 32 yaşındaki K. K. çifti 2015 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden bir çocuğu oldu.
Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, geçen aylarda çift arasında geçimsizlik başladı. Aldatıldığından şüphelenen kadın, eşi K.K. ile iletişim kurmak istediğinde ise olumsuz bir tepki ile karşılaşıyordu.
Bu kapsamda N.K., annesinden yardım istedi. 55 yaşındaki anne R.T. ise kızı N. K.'ya damadının kendisine attığı ilanı aşk mesajlarından bahsetti.
N.K., ''Sana aşığım. Kızınla evliyim ama aklım, fikirim, yüreğim seninle'' sözlerini barındıran yüzlerce mesajı okudu. N. K., eşiyle yüzleşmek istediğinde ise fiziki ve psikolojik darba maruz kaldı. N.K., İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.
Genç kadın boşanma dilekçesinde; 6 yıllık eşinin annesine attığı aşk mesajları sonrası büyük bir şok yaşadığını, eşinin evlendikten kısa bir süre sonra kendisini aldattığından şüphelendiğini fakat annesinin mesajları gösterene kadar bu duruma inanmadığını anlattı:
''Bu evlilikte eşimin kayınvalidesine duyduğu aşk nedeniyle meydana gelen zararın tümünün tek sorumlusu boşanmak istediğim K. K.'dir. Maddi manevi oluşan tüm zararda tam kusurlu olan oğlumun babasının iştirak nafakası ile 100 bin liralık tazminat ödemesi gerekmektedir. K.K.'nin ağır kusurlu eylem ve davranışlar sergileyerek zaten yerine getirmediği eş sorumlulukları sebebiyle tazminatın ödenmesini ve boşanmamızı talep ediyorum. Anneme aşık olan bir adamla evlilik birliği sürdürmem imkansız bir hal aldı."
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