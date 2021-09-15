https://tr.sputniknews.com/20210915/istanbulda-bir-kadin-sokakta-tartistigi-adam-tarafindan-defalarca-bicaklanarak-olduruldu-1048910230.html

İstanbul'da bir kadın sokakta tartıştığı adam tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da bir kadın sokakta tartıştığı adam tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Zeytinburnu’nda bir kadın, tartıştığı adam tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı adamın yakalanması için çalışma... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T01:52+0300

2021-09-15T01:52+0300

2021-09-15T01:52+0300

türkiye

istanbul

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

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Sokakta tartışmaya başlayan genç bir adam ile kadının konuşması hararetlenince adam, belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı ve vücudunun farklı yerlerinden kadını defalarca bıçakladı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kadın yere yığılırken kadını bıçaklayan adam ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kadın cinayeti, kadın cinayetleri