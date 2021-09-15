İstanbul'da bir kadın sokakta tartıştığı adam tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Sokakta tartışmaya başlayan genç bir adam ile kadının konuşması hararetlenince adam, belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı ve vücudunun farklı yerlerinden kadını defalarca bıçakladı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kadın yere yığılırken kadını bıçaklayan adam ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Zeytinburnu’nda bir kadın, tartıştığı adam tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı adamın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sokakta tartışmaya başlayan genç bir adam ile kadının konuşması hararetlenince adam, belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı ve vücudunun farklı yerlerinden kadını defalarca bıçakladı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kadın yere yığılırken kadını bıçaklayan adam ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.